DOGE AI-logo

DOGE AI – hinta (DOGEAI)

1DOGEAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002007
+0.09%1D
USD
Reaaliaikainen DOGE AI (DOGEAI) -hintakaavio
2025-08-22 00:31:10 (UTC+8)

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001984
24 h:n matalin
$ 0.0002238
24 h:n korkein

$ 0.0001984
$ 0.0002238
$ 0.1332884484265697
$ 0.000125980863011934
-3.56%

+0.09%

-27.08%

-27.08%

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002007. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGEAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001984 ja korkeimmillaan $ 0.0002238 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1332884484265697, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000125980863011934.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGEAI on muuttunut -3.56% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -27.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.2759

$ 150.53K
$ 55.06K
$ 200.70K
750.00M
1,000,000,000
SOL

DOGE AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 150.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.06K. DOGEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 200.70K.

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DOGE AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000018+0.09%
30 päivää$ -0.0005054-71.58%
60 päivää$ -0.0165973-98.81%
90 päivää$ -0.0120163-98.36%
DOGE AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DOGEAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000018 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DOGE AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005054 (-71.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DOGE AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DOGEAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0165973 (-98.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DOGE AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0120163 (-98.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DOGE AI (DOGEAI)?

Tarkista DOGE AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DOGE AI (DOGEAI)

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

DOGE AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DOGE AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DOGEAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DOGE AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DOGE AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DOGE AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DOGE AI (DOGEAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOGE AI (DOGEAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOGE AI-rahakkeelle.

Tarkista DOGE AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tokenomiikka

DOGE AI (DOGEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOGEAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DOGE AI (DOGEAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DOGE AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DOGE AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DOGEAI paikallisiin valuuttoihin

DOGE AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DOGE AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen DOGE AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DOGE AI”

Paljonko DOGE AI (DOGEAI) on arvoltaan tänään?
DOGEAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOGEAI-USD-parin nykyinen hinta?
DOGEAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DOGE AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOGEAI markkina-arvo on $ 150.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOGEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOGEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.00M USD.
Mikä oli DOGEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOGEAI saavutti ATH-hinnaksi 0.1332884484265697 USD.
Mikä oli DOGEAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOGEAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000125980863011934 USD.
Mikä on DOGEAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DOGEAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.06K USD.
Nouseeko DOGEAI tänä vuonna korkeammalle?
DOGEAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOGEAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:31:10 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

