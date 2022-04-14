DOGAMI (DOGA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOGAMI (DOGA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOGAMI (DOGA) -rahakkeen tiedot DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Virallinen verkkosivusto: https://dogami.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.dogami.com Block Explorer: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Osta DOGA-rahaketta nyt!

DOGAMI (DOGA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGAMI (DOGA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 502.28K $ 502.28K $ 502.28K Kokonaistarjonta: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 523.56K $ 523.56K $ 523.56K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 Nykyinen hinta: $ 0.000589 $ 0.000589 $ 0.000589 Lue lisää DOGAMI (DOGA) -rahakkeen hinnasta

DOGAMI (DOGA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGAMI (DOGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOGA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOGAMI (DOGA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOGA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOGA-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOGAMI (DOGA) -rahakkeen hintahistoria DOGA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGA-rahakkeen hintaennuste nyt!

