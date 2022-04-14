DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka

DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DODO (DODO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DODO (DODO) -rahakkeen tiedot

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://dodoex.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd

DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DODO (DODO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 34.33M
$ 34.33M$ 34.33M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 725.70M
$ 725.70M$ 725.70M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 47.31M
$ 47.31M$ 47.31M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 8.53
$ 8.53$ 8.53
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.031905607879859216
$ 0.031905607879859216$ 0.031905607879859216
Nykyinen hinta:
$ 0.04731
$ 0.04731$ 0.04731

DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DODO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DODO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DODO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DODO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DODO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään DODO (DODO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DODO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

DODO (DODO) -rahakkeen hintahistoria

DODO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DODO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DODO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DODO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.