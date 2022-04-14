DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DODO (DODO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DODO (DODO) -rahakkeen tiedot DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. Virallinen verkkosivusto: https://dodoex.io/ Valkoinen paperi: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd Osta DODO-rahaketta nyt!

DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DODO (DODO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.33M $ 34.33M $ 34.33M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 Kaikkien aikojen alin: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 Nykyinen hinta: $ 0.04731 $ 0.04731 $ 0.04731 Lue lisää DODO (DODO) -rahakkeen hinnasta

DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DODO (DODO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DODO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DODO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DODO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DODO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DODO (DODO) -rahakkeen hintahistoria DODO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DODO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DODO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DODO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DODO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DODO-rahakkeen hintaennuste nyt!

