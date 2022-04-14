Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dmail Network (DMAIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tiedot Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. Virallinen verkkosivusto: https://dmail.ai/ Valkoinen paperi: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 Osta DMAIL-rahaketta nyt!

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 115.22M $ 115.22M $ 115.22M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2467 $ 1.2467 $ 1.2467 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03823048685143787 $ 0.03823048685143787 $ 0.03823048685143787 Nykyinen hinta: $ 0.03933 $ 0.03933 $ 0.03933 Lue lisää Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen hinnasta

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DMAIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMAIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DMAIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMAIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen hintahistoria DMAIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DMAIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

