Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dmail Network (DMAIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tiedot

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Virallinen verkkosivusto:
https://dmail.ai/
Valkoinen paperi:
https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M
Kokonaistarjonta:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 115.22M
$ 115.22M$ 115.22M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.2467
$ 1.2467$ 1.2467
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03823048685143787
$ 0.03823048685143787$ 0.03823048685143787
Nykyinen hinta:
$ 0.03933
$ 0.03933$ 0.03933

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dmail Network (DMAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DMAIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMAIL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DMAIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMAIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

