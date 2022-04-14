dKloud (DKT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dKloud (DKT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dKloud (DKT) -rahakkeen tiedot dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics. Virallinen verkkosivusto: https://www.dkloud.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/tjryb7376jt4qd3n Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3A5d531c282eb99d9257a2A2E92484e1C2Ec71CC Osta DKT-rahaketta nyt!

dKloud (DKT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dKloud (DKT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0297 $ 0.0297 $ 0.0297 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.006698 $ 0.006698 $ 0.006698 Lue lisää dKloud (DKT) -rahakkeen hinnasta

dKloud (DKT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dKloud (DKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DKT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DKT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DKT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DKT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DKT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään dKloud (DKT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DKT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DKT-rahakkeita MEXCistä nyt!

dKloud (DKT) -rahakkeen hintahistoria DKT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DKT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DKT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DKT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DKT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DKT-rahakkeen hintaennuste nyt!

