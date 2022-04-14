DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DarkShield Games (DKS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tiedot DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://darkshield.games Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Osta DKS-rahaketta nyt!

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DarkShield Games (DKS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 84.97K $ 84.97K $ 84.97K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000024877621775077 $ 0.000024877621775077 $ 0.000024877621775077 Nykyinen hinta: $ 0.0000287 $ 0.0000287 $ 0.0000287 Lue lisää DarkShield Games (DKS) -rahakkeen hinnasta

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DKS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DKS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DKS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DKS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DKS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DarkShield Games (DKS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DKS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DKS-rahakkeita MEXCistä nyt!

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen hintahistoria DKS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DKS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DKS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DKS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DKS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DKS-rahakkeen hintaennuste nyt!

