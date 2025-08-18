Lisätietoja DKS-rahakkeesta

DarkShield Games-logo

DarkShield Games – hinta (DKS)

1DKS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00003098
$0.00003098$0.00003098
-0.12%1D
USD
Reaaliaikainen DarkShield Games (DKS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:13 (UTC+8)

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000289
$ 0.0000289$ 0.0000289
24 h:n matalin
$ 0.00003397
$ 0.00003397$ 0.00003397
24 h:n korkein

$ 0.0000289
$ 0.0000289$ 0.0000289

$ 0.00003397
$ 0.00003397$ 0.00003397

$ 0.11068648495285907
$ 0.11068648495285907$ 0.11068648495285907

$ 0.000024877621775077
$ 0.000024877621775077$ 0.000024877621775077

-0.13%

-0.12%

+13.56%

+13.56%

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003098. Viimeisen 24 tunnin aikana DKS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000289 ja korkeimmillaan $ 0.00003397 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11068648495285907, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000024877621775077.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DKS on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja +13.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen markkinatiedot

No.4928

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 49.74K
$ 49.74K$ 49.74K

$ 91.72K
$ 91.72K$ 91.72K

0.00
0.00 0.00

2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000

2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000

0.00%

BSC

DarkShield Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.74K. DKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2960503000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.72K.

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DarkShield Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000372-0.12%
30 päivää$ -0.00001462-32.07%
60 päivää$ -0.00000279-8.27%
90 päivää$ -0.00001878-37.75%
DarkShield Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DKS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000372 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DarkShield Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001462 (-32.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DarkShield Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DKS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000279 (-8.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DarkShield Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001878 (-37.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DarkShield Games (DKS)?

Tarkista DarkShield Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

DarkShield Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DarkShield Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DKS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DarkShield Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DarkShield Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DarkShield Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DarkShield Games (DKS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DarkShield Games (DKS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DarkShield Games-rahakkeelle.

Tarkista DarkShield Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikka

DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DKS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DarkShield Games (DKS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DarkShield Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DarkShield Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DKS paikallisiin valuuttoihin

DarkShield Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DarkShield Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DarkShield Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DarkShield Games”

Paljonko DarkShield Games (DKS) on arvoltaan tänään?
DKS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003098 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DKS-USD-parin nykyinen hinta?
DKS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003098. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DarkShield Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DKS markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DKS saavutti ATH-hinnaksi 0.11068648495285907 USD.
Mikä oli DKS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DKS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000024877621775077 USD.
Mikä on DKS-rahakkeen treidausvolyymi?
DKS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.74K USD.
Nouseeko DKS tänä vuonna korkeammalle?
DKS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DKS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:13 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

