DarkShield Games (DKS) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000289
24 h:n matalin
$ 0.00003397
24 h:n korkein
$ 0.0000289
$ 0.00003397
$ 0.11068648495285907
$ 0.000024877621775077
-0.13%
-0.12%
+13.56%
+13.56%
DarkShield Games (DKS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003098. Viimeisen 24 tunnin aikana DKS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000289 ja korkeimmillaan $ 0.00003397 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11068648495285907, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000024877621775077.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DKS on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja +13.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DarkShield Games (DKS) -rahakkeen markkinatiedot
No.4928
$ 0.00
$ 49.74K
$ 91.72K
0.00
2,960,503,000
2,960,503,000
0.00%
BSC
DarkShield Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.74K. DKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2960503000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.72K.
DarkShield Games (DKS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DarkShield Games-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000000372
-0.12%
30 päivää
$ -0.00001462
-32.07%
60 päivää
$ -0.00000279
-8.27%
90 päivää
$ -0.00001878
-37.75%
DarkShield Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DKS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000372 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DarkShield Games 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001462 (-32.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DarkShield Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DKS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000279 (-8.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DarkShield Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001878 (-37.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DarkShield Games (DKS)?
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.
All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
DarkShield Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DarkShield Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DKS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DarkShield Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DarkShield Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DarkShield Games-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DarkShield Games (DKS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DarkShield Games (DKS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DarkShield Games-rahakkeelle.
DarkShield Games (DKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DKS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DarkShield Games (DKS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DarkShield Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DarkShield Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.