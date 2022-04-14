DINO (DINO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DINO (DINO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DINO (DINO) -rahakkeen tiedot Welcome to CODING DINO! $DINO is the first meme token build on ERC50 protocol. No Admins, No Rats, No Rugs. ERC-20 Compatible, Open Source, Fair Mint. Virallinen verkkosivusto: https://erc50.org/ Valkoinen paperi: https://dinobase.gitbook.io/dino-erc50 Block Explorer: https://basescan.org/address/0x85E90a5430AF45776548ADB82eE4cD9E33B08077 Osta DINO-rahaketta nyt!

DINO (DINO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DINO (DINO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0069644 $ 0.0069644 $ 0.0069644 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000032333398747547 $ 0.000032333398747547 $ 0.000032333398747547 Nykyinen hinta: $ 0.0008769 $ 0.0008769 $ 0.0008769 Lue lisää DINO (DINO) -rahakkeen hinnasta

DINO (DINO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DINO (DINO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DINO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DINO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DINO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DINO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DINO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DINO (DINO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DINO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DINO-rahakkeita MEXCistä nyt!

DINO (DINO) -rahakkeen hintahistoria DINO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DINO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DINO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DINO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DINO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DINO-rahakkeen hintaennuste nyt!

