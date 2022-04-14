KlayDice (DICE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KlayDice (DICE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KlayDice (DICE) -rahakkeen tiedot KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT. Virallinen verkkosivusto: https://klaydice.io/ Valkoinen paperi: https://docs.klaydice.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer Osta DICE-rahaketta nyt!

KlayDice (DICE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KlayDice (DICE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 441.98M $ 441.98M $ 441.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002251993856826865 $ 0.002251993856826865 $ 0.002251993856826865 Nykyinen hinta: $ 0.002973 $ 0.002973 $ 0.002973 Lue lisää KlayDice (DICE) -rahakkeen hinnasta

KlayDice (DICE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KlayDice (DICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DICE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DICE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DICE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DICE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DICE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KlayDice (DICE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DICE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DICE-rahakkeita MEXCistä nyt!

KlayDice (DICE) -rahakkeen hintahistoria DICE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DICE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DICE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DICE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DICE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DICE-rahakkeen hintaennuste nyt!

