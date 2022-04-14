Dohrnii (DHN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dohrnii (DHN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dohrnii (DHN) -rahakkeen tiedot Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Virallinen verkkosivusto: https://dohrnii.io/ Valkoinen paperi: https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244 Osta DHN-rahaketta nyt!

Dohrnii (DHN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dohrnii (DHN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 51.93M $ 51.93M $ 51.93M Kokonaistarjonta: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Kaikkien aikojen korkein: $ 60 $ 60 $ 60 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 3.041 $ 3.041 $ 3.041 Lue lisää Dohrnii (DHN) -rahakkeen hinnasta

Dohrnii (DHN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dohrnii (DHN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DHN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DHN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DHN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DHN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

