DecentralGPT (DGC) -rahakkeen tiedot DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Virallinen verkkosivusto: https://www.decentralgpt.org/ Valkoinen paperi: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794 Osta DGC-rahaketta nyt!

DecentralGPT (DGC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DecentralGPT (DGC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.32M $ 24.32M $ 24.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000024050584908167 $ 0.000024050584908167 $ 0.000024050584908167 Nykyinen hinta: $ 0.00002432 $ 0.00002432 $ 0.00002432 Lue lisää DecentralGPT (DGC) -rahakkeen hinnasta

DecentralGPT (DGC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DecentralGPT (DGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DGC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DGC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DGC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DGC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DGC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DecentralGPT (DGC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DGC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DGC-rahakkeita MEXCistä nyt!

DecentralGPT (DGC) -rahakkeen hintahistoria DGC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DGC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DGC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DGC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DGC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DGC-rahakkeen hintaennuste nyt!

