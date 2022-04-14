DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DF Capital DAO (DFC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tiedot The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. Virallinen verkkosivusto: https://definder.club/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Osta DFC-rahaketta nyt!

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 937.68K $ 937.68K $ 937.68K Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0338721592872238 $ 0.0338721592872238 $ 0.0338721592872238 Nykyinen hinta: $ 0.0353 $ 0.0353 $ 0.0353 Lue lisää DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen hinnasta

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DFC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DFC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DFC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DFC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

