Lisätietoja DFC-rahakkeesta

DFC-rahakkeen hintatiedot

DFC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DFC-rahakkeen tokenomiikka

DFC-rahakkeen hintaennuste

DFC-rahakkeen historia

DFC-osto-opas

DFC/fiat-valuuttamuunnin

DFC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DF Capital DAO-logo

DF Capital DAO – hinta (DFC)

1DFC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0375
$0.0375$0.0375
-0.53%1D
USD
Reaaliaikainen DF Capital DAO (DFC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:56:18 (UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0373
$ 0.0373$ 0.0373
24 h:n matalin
$ 0.041
$ 0.041$ 0.041
24 h:n korkein

$ 0.0373
$ 0.0373$ 0.0373

$ 0.041
$ 0.041$ 0.041

$ 3.9396355203834914
$ 3.9396355203834914$ 3.9396355203834914

$ 0.033909766209215576
$ 0.033909766209215576$ 0.033909766209215576

0.00%

-0.53%

-6.25%

-6.25%

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0375. Viimeisen 24 tunnin aikana DFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0373 ja korkeimmillaan $ 0.041 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.9396355203834914, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.033909766209215576.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DFC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.53% 24 tunnin aikana ja -6.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen markkinatiedot

No.2147

$ 996.12K
$ 996.12K$ 996.12K

$ 99.66K
$ 99.66K$ 99.66K

$ 7.50M
$ 7.50M$ 7.50M

26.56M
26.56M 26.56M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

199,999,999
199,999,999 199,999,999

13.28%

TONCOIN

DF Capital DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 996.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.66K. DFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.56M ja sen kokonaistarjonta on 199999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.50M.

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DF Capital DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002-0.53%
30 päivää$ -0.0178-32.19%
60 päivää$ -0.0161-30.04%
90 päivää$ -0.0336-47.26%
DF Capital DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002 (-0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DF Capital DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0178 (-32.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DF Capital DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0161 (-30.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DF Capital DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0336 (-47.26%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DF Capital DAO (DFC)?

Tarkista DF Capital DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DF Capital DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DF Capital DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DF Capital DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DF Capital DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DF Capital DAO (DFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DF Capital DAO (DFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DF Capital DAO-rahakkeelle.

Tarkista DF Capital DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikka

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DF Capital DAO (DFC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DF Capital DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DF Capital DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DFC paikallisiin valuuttoihin

1 DF Capital DAO(DFC) - VND
986.8125
1 DF Capital DAO(DFC) - AUD
A$0.058125
1 DF Capital DAO(DFC) - GBP
0.02775
1 DF Capital DAO(DFC) - EUR
0.03225
1 DF Capital DAO(DFC) - USD
$0.0375
1 DF Capital DAO(DFC) - MYR
RM0.15825
1 DF Capital DAO(DFC) - TRY
1.534875
1 DF Capital DAO(DFC) - JPY
¥5.55
1 DF Capital DAO(DFC) - ARS
ARS$49.27725
1 DF Capital DAO(DFC) - RUB
3.021375
1 DF Capital DAO(DFC) - INR
3.273
1 DF Capital DAO(DFC) - IDR
Rp614.754
1 DF Capital DAO(DFC) - KRW
52.521
1 DF Capital DAO(DFC) - PHP
2.143875
1 DF Capital DAO(DFC) - EGP
￡E.1.818375
1 DF Capital DAO(DFC) - BRL
R$0.205125
1 DF Capital DAO(DFC) - CAD
C$0.052125
1 DF Capital DAO(DFC) - BDT
4.56075
1 DF Capital DAO(DFC) - NGN
57.603375
1 DF Capital DAO(DFC) - COP
$151.209375
1 DF Capital DAO(DFC) - ZAR
R.0.664875
1 DF Capital DAO(DFC) - UAH
1.54425
1 DF Capital DAO(DFC) - VES
Bs5.1375
1 DF Capital DAO(DFC) - CLP
$36.375
1 DF Capital DAO(DFC) - PKR
Rs10.572
1 DF Capital DAO(DFC) - KZT
20.15025
1 DF Capital DAO(DFC) - THB
฿1.225125
1 DF Capital DAO(DFC) - TWD
NT$1.14375
1 DF Capital DAO(DFC) - AED
د.إ0.137625
1 DF Capital DAO(DFC) - CHF
Fr0.03
1 DF Capital DAO(DFC) - HKD
HK$0.292875
1 DF Capital DAO(DFC) - AMD
֏14.35125
1 DF Capital DAO(DFC) - MAD
.د.م0.337875
1 DF Capital DAO(DFC) - MXN
$0.7035
1 DF Capital DAO(DFC) - SAR
ريال0.140625
1 DF Capital DAO(DFC) - PLN
0.13725
1 DF Capital DAO(DFC) - RON
лв0.163125
1 DF Capital DAO(DFC) - SEK
kr0.36075
1 DF Capital DAO(DFC) - BGN
лв0.063
1 DF Capital DAO(DFC) - HUF
Ft12.807375
1 DF Capital DAO(DFC) - CZK
0.793875
1 DF Capital DAO(DFC) - KWD
د.ك0.0114375
1 DF Capital DAO(DFC) - ILS
0.127875
1 DF Capital DAO(DFC) - AOA
Kz34.372125
1 DF Capital DAO(DFC) - BHD
.د.ب0.0141
1 DF Capital DAO(DFC) - BMD
$0.0375
1 DF Capital DAO(DFC) - DKK
kr0.241125
1 DF Capital DAO(DFC) - HNL
L0.985875
1 DF Capital DAO(DFC) - MUR
1.714875
1 DF Capital DAO(DFC) - NAD
$0.662625
1 DF Capital DAO(DFC) - NOK
kr0.38175
1 DF Capital DAO(DFC) - NZD
$0.064125
1 DF Capital DAO(DFC) - PAB
B/.0.0375
1 DF Capital DAO(DFC) - PGK
K0.15525
1 DF Capital DAO(DFC) - QAR
ر.ق0.1365
1 DF Capital DAO(DFC) - RSD
дин.3.7845

DF Capital DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DF Capital DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen DF Capital DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DF Capital DAO”

Paljonko DF Capital DAO (DFC) on arvoltaan tänään?
DFC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0375 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DFC-USD-parin nykyinen hinta?
DFC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0375. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DF Capital DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DFC markkina-arvo on $ 996.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.56M USD.
Mikä oli DFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DFC saavutti ATH-hinnaksi 3.9396355203834914 USD.
Mikä oli DFC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DFC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.033909766209215576 USD.
Mikä on DFC-rahakkeen treidausvolyymi?
DFC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.66K USD.
Nouseeko DFC tänä vuonna korkeammalle?
DFC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DFC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:56:18 (UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DFC-USD-laskin

Summa

DFC
DFC
USD
USD

1 DFC = 0.0375 USD

Treidaa DFC-rahaketta

DFCUSDT
$0.0375
$0.0375$0.0375
-0.53%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu