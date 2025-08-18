DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0375. Viimeisen 24 tunnin aikana DFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0373 ja korkeimmillaan $ 0.041 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.9396355203834914, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.033909766209215576.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DFC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.53% 24 tunnin aikana ja -6.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen markkinatiedot
No.2147
$ 996.12K
$ 99.66K
$ 7.50M
26.56M
200,000,000
199,999,999
13.28%
TONCOIN
DF Capital DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 996.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.66K. DFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.56M ja sen kokonaistarjonta on 199999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.50M.
DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DF Capital DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002
-0.53%
30 päivää
$ -0.0178
-32.19%
60 päivää
$ -0.0161
-30.04%
90 päivää
$ -0.0336
-47.26%
DF Capital DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002 (-0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DF Capital DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0178 (-32.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DF Capital DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0161 (-30.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DF Capital DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0336 (-47.26%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DF Capital DAO (DFC)?
The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.
DF Capital DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DF Capital DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DF Capital DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DF Capital DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DF Capital DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DF Capital DAO (DFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DF Capital DAO (DFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DF Capital DAO-rahakkeelle.
DF Capital DAO (DFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DF Capital DAO (DFC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DF Capital DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DF Capital DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.