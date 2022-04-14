Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Decentralized ETF (DETF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tiedot D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets. Virallinen verkkosivusto: https://www.d-etf.com/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Osta DETF-rahaketta nyt!

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 252.30K $ 252.30K $ 252.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1298 $ 0.1298 $ 0.1298 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002490679857790325 $ 0.002490679857790325 $ 0.002490679857790325 Nykyinen hinta: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Lue lisää Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen hinnasta

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DETF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DETF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DETF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DETF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen hintahistoria DETF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DETF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DETF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DETF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DETF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DETF-rahakkeen hintaennuste nyt!

