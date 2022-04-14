Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Decentralized ETF (DETF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tiedot

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.d-etf.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 252.30K
$ 252.30K$ 252.30K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.1298
$ 0.1298$ 0.1298
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002490679857790325
$ 0.002490679857790325$ 0.002490679857790325
Nykyinen hinta:
$ 0.002523
$ 0.002523$ 0.002523

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DETF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DETF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DETF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DETF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DETF-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DETF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen hintahistoria

DETF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DETF-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DETF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DETF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

