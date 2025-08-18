Lisätietoja DETF-rahakkeesta

Decentralized ETF – hinta (DETF)

$0.002644
-0.11%1D
Reaaliaikainen Decentralized ETF (DETF) -hintakaavio
Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.002459
24 h:n matalin
$ 0.00265
24 h:n korkein

$ 0.002459
$ 0.00265
$ 0.2081073090717489
$ 0.002733635889562666
+0.60%

-0.11%

-7.20%

-7.20%

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002644. Viimeisen 24 tunnin aikana DETF on vaihdellut alimmillaan $ 0.002459 ja korkeimmillaan $ 0.00265 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DETF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2081073090717489, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002733635889562666.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DETF on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja -7.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen markkinatiedot

No.7638

$ 0.00
$ 53.69K
$ 264.40K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Decentralized ETF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.69K. DETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 264.40K.

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Decentralized ETF-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000291-0.11%
30 päivää$ -0.001108-29.54%
60 päivää$ -0.000918-25.78%
90 päivää$ -0.002372-47.29%
Decentralized ETF-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DETF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000291 (-0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Decentralized ETF 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001108 (-29.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Decentralized ETF-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DETF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000918 (-25.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Decentralized ETF-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002372 (-47.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Decentralized ETF (DETF)?

Tarkista Decentralized ETF-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Decentralized ETF (DETF)

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Decentralized ETF on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Decentralized ETF-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DETF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Decentralized ETF-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Decentralized ETF-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Decentralized ETF-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Decentralized ETF (DETF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentralized ETF (DETF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentralized ETF-rahakkeelle.

Tarkista Decentralized ETF-rahakkeen hintaennuste nyt!

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikka

Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DETF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Decentralized ETF (DETF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Decentralized ETF:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Decentralized ETF MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DETF paikallisiin valuuttoihin

1 Decentralized ETF(DETF) - VND
69.57686
1 Decentralized ETF(DETF) - AUD
A$0.0040982
1 Decentralized ETF(DETF) - GBP
0.00195656
1 Decentralized ETF(DETF) - EUR
0.00227384
1 Decentralized ETF(DETF) - USD
$0.002644
1 Decentralized ETF(DETF) - MYR
RM0.01115768
1 Decentralized ETF(DETF) - TRY
0.10843044
1 Decentralized ETF(DETF) - JPY
¥0.391312
1 Decentralized ETF(DETF) - ARS
ARS$3.47437464
1 Decentralized ETF(DETF) - RUB
0.21302708
1 Decentralized ETF(DETF) - INR
0.23079476
1 Decentralized ETF(DETF) - IDR
Rp43.34425536
1 Decentralized ETF(DETF) - KRW
3.6978984
1 Decentralized ETF(DETF) - PHP
0.15121036
1 Decentralized ETF(DETF) - EGP
￡E.0.12818112
1 Decentralized ETF(DETF) - BRL
R$0.01446268
1 Decentralized ETF(DETF) - CAD
C$0.00367516
1 Decentralized ETF(DETF) - BDT
0.32156328
1 Decentralized ETF(DETF) - NGN
4.06142196
1 Decentralized ETF(DETF) - COP
$10.661269
1 Decentralized ETF(DETF) - ZAR
R.0.04685168
1 Decentralized ETF(DETF) - UAH
0.10887992
1 Decentralized ETF(DETF) - VES
Bs0.362228
1 Decentralized ETF(DETF) - CLP
$2.56468
1 Decentralized ETF(DETF) - PKR
Rs0.74814624
1 Decentralized ETF(DETF) - KZT
1.42072696
1 Decentralized ETF(DETF) - THB
฿0.08624728
1 Decentralized ETF(DETF) - TWD
NT$0.08072132
1 Decentralized ETF(DETF) - AED
د.إ0.00970348
1 Decentralized ETF(DETF) - CHF
Fr0.0021152
1 Decentralized ETF(DETF) - HKD
HK$0.02064964
1 Decentralized ETF(DETF) - AMD
֏1.01378892
1 Decentralized ETF(DETF) - MAD
.د.م0.02382244
1 Decentralized ETF(DETF) - MXN
$0.04954856
1 Decentralized ETF(DETF) - SAR
ريال0.009915
1 Decentralized ETF(DETF) - PLN
0.00967704
1 Decentralized ETF(DETF) - RON
лв0.0115014
1 Decentralized ETF(DETF) - SEK
kr0.02546172
1 Decentralized ETF(DETF) - BGN
лв0.00444192
1 Decentralized ETF(DETF) - HUF
Ft0.90300532
1 Decentralized ETF(DETF) - CZK
0.05594704
1 Decentralized ETF(DETF) - KWD
د.ك0.00080642
1 Decentralized ETF(DETF) - ILS
0.0089896
1 Decentralized ETF(DETF) - AOA
Kz2.42346396
1 Decentralized ETF(DETF) - BHD
.د.ب0.000996788
1 Decentralized ETF(DETF) - BMD
$0.002644
1 Decentralized ETF(DETF) - DKK
kr0.01700092
1 Decentralized ETF(DETF) - HNL
L0.06951076
1 Decentralized ETF(DETF) - MUR
0.12091012
1 Decentralized ETF(DETF) - NAD
$0.04685168
1 Decentralized ETF(DETF) - NOK
kr0.02691592
1 Decentralized ETF(DETF) - NZD
$0.00452124
1 Decentralized ETF(DETF) - PAB
B/.0.002644
1 Decentralized ETF(DETF) - PGK
K0.01094616
1 Decentralized ETF(DETF) - QAR
ر.ق0.00962416
1 Decentralized ETF(DETF) - RSD
дин.0.2669118

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Decentralized ETF toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Decentralized ETF-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Decentralized ETF"

Paljonko Decentralized ETF (DETF) on arvoltaan tänään?
DETF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002644 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DETF-USD-parin nykyinen hinta?
DETF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002644. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Decentralized ETF-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DETF markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DETF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DETF saavutti ATH-hinnaksi 0.2081073090717489 USD.
Mikä oli DETF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DETF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002733635889562666 USD.
Mikä on DETF-rahakkeen treidausvolyymi?
DETF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.69K USD.
Nouseeko DETF tänä vuonna korkeammalle?
DETF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DETF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

