Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002644. Viimeisen 24 tunnin aikana DETF on vaihdellut alimmillaan $ 0.002459 ja korkeimmillaan $ 0.00265 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DETF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2081073090717489, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002733635889562666.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DETF on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja -7.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Decentralized ETF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.69K. DETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 264.40K.
D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.
Decentralized ETF-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Decentralized ETF (DETF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentralized ETF (DETF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentralized ETF-rahakkeelle.
Decentralized ETF (DETF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DETF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
