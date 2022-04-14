SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUI Desci Agents (DESCI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tiedot SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses. Virallinen verkkosivusto: https://desciagents.ai/ Valkoinen paperi: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs Osta DESCI-rahaketta nyt!

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 227.70K $ 227.70K $ 227.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.025228 $ 0.025228 $ 0.025228 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000113975921539622 $ 0.000113975921539622 $ 0.000113975921539622 Nykyinen hinta: $ 0.0002277 $ 0.0002277 $ 0.0002277 Lue lisää SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen hinnasta

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DESCI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DESCI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DESCI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DESCI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DESCI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DESCI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DESCI-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen hintahistoria DESCI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DESCI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DESCI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DESCI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DESCI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DESCI-rahakkeen hintaennuste nyt!

