SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
24 h:n matalin
$ 0.0003015
$ 0.0003015$ 0.0003015
24 h:n korkein
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
$ 0.0003015
$ 0.0003015$ 0.0003015
$ 0.025119577939458827
$ 0.025119577939458827$ 0.025119577939458827
$ 0.000135971217075103
$ 0.000135971217075103$ 0.000135971217075103
0.00%
-11.92%
-3.42%
-3.42%
SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002319. Viimeisen 24 tunnin aikana DESCI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00018 ja korkeimmillaan $ 0.0003015 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DESCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.025119577939458827, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000135971217075103.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DESCI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -11.92% 24 tunnin aikana ja -3.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen markkinatiedot
No.6113
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 881.95
$ 881.95$ 881.95
$ 231.90K
$ 231.90K$ 231.90K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
SUI Desci Agents-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 881.95. DESCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 231.90K.
SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SUI Desci Agents-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000031383
-11.92%
30 päivää
$ -0.0005204
-69.18%
60 päivää
$ -0.0005571
-70.61%
90 päivää
$ -0.0009681
-80.68%
SUI Desci Agents-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DESCI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000031383 (-11.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SUI Desci Agents 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005204 (-69.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SUI Desci Agents-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DESCI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005571 (-70.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SUI Desci Agents-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0009681 (-80.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SUI Desci Agents (DESCI)?
SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.
SUI Desci Agents on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SUI Desci Agents-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DESCI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue SUI Desci Agents-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SUI Desci Agents-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
SUI Desci Agents-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SUI Desci Agents (DESCI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUI Desci Agents (DESCI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUI Desci Agents-rahakkeelle.
SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DESCI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SUI Desci Agents (DESCI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa SUI Desci Agents:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SUI Desci Agents MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.