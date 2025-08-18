Lisätietoja DESCI-rahakkeesta

SUI Desci Agents-logo

SUI Desci Agents – hinta (DESCI)

1DESCI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002319
$0.0002319$0.0002319
-11.92%1D
USD
Reaaliaikainen SUI Desci Agents (DESCI) -hintakaavio
SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
24 h:n matalin
$ 0.0003015
$ 0.0003015$ 0.0003015
24 h:n korkein

$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018

$ 0.0003015
$ 0.0003015$ 0.0003015

$ 0.025119577939458827
$ 0.025119577939458827$ 0.025119577939458827

$ 0.000135971217075103
$ 0.000135971217075103$ 0.000135971217075103

0.00%

-11.92%

-3.42%

-3.42%

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002319. Viimeisen 24 tunnin aikana DESCI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00018 ja korkeimmillaan $ 0.0003015 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DESCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.025119577939458827, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000135971217075103.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DESCI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -11.92% 24 tunnin aikana ja -3.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen markkinatiedot

No.6113

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 881.95
$ 881.95$ 881.95

$ 231.90K
$ 231.90K$ 231.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

SUI Desci Agents-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 881.95. DESCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 231.90K.

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SUI Desci Agents-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000031383-11.92%
30 päivää$ -0.0005204-69.18%
60 päivää$ -0.0005571-70.61%
90 päivää$ -0.0009681-80.68%
SUI Desci Agents-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DESCI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000031383 (-11.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SUI Desci Agents 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005204 (-69.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SUI Desci Agents-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DESCI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005571 (-70.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SUI Desci Agents-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0009681 (-80.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SUI Desci Agents (DESCI)?

Tarkista SUI Desci Agents-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

SUI Desci Agents on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SUI Desci Agents-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DESCI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SUI Desci Agents-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SUI Desci Agents-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SUI Desci Agents-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUI Desci Agents (DESCI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUI Desci Agents (DESCI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUI Desci Agents-rahakkeelle.

Tarkista SUI Desci Agents-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikka

SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DESCI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SUI Desci Agents (DESCI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SUI Desci Agents:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SUI Desci Agents MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DESCI paikallisiin valuuttoihin

1 SUI Desci Agents(DESCI) - VND
6.1024485
1 SUI Desci Agents(DESCI) - AUD
A$0.000359445
1 SUI Desci Agents(DESCI) - GBP
0.000171606
1 SUI Desci Agents(DESCI) - EUR
0.000199434
1 SUI Desci Agents(DESCI) - USD
$0.0002319
1 SUI Desci Agents(DESCI) - MYR
RM0.000978618
1 SUI Desci Agents(DESCI) - TRY
0.009491667
1 SUI Desci Agents(DESCI) - JPY
¥0.0343212
1 SUI Desci Agents(DESCI) - ARS
ARS$0.304730514
1 SUI Desci Agents(DESCI) - RUB
0.018684183
1 SUI Desci Agents(DESCI) - INR
0.020240232
1 SUI Desci Agents(DESCI) - IDR
Rp3.801638736
1 SUI Desci Agents(DESCI) - KRW
0.324789864
1 SUI Desci Agents(DESCI) - PHP
0.013257723
1 SUI Desci Agents(DESCI) - EGP
￡E.0.011244831
1 SUI Desci Agents(DESCI) - BRL
R$0.001268493
1 SUI Desci Agents(DESCI) - CAD
C$0.000322341
1 SUI Desci Agents(DESCI) - BDT
0.028203678
1 SUI Desci Agents(DESCI) - NGN
0.356219271
1 SUI Desci Agents(DESCI) - COP
$0.935078775
1 SUI Desci Agents(DESCI) - ZAR
R.0.004111587
1 SUI Desci Agents(DESCI) - UAH
0.009549642
1 SUI Desci Agents(DESCI) - VES
Bs0.0317703
1 SUI Desci Agents(DESCI) - CLP
$0.224943
1 SUI Desci Agents(DESCI) - PKR
Rs0.065377248
1 SUI Desci Agents(DESCI) - KZT
0.124609146
1 SUI Desci Agents(DESCI) - THB
฿0.007576173
1 SUI Desci Agents(DESCI) - TWD
NT$0.00707295
1 SUI Desci Agents(DESCI) - AED
د.إ0.000851073
1 SUI Desci Agents(DESCI) - CHF
Fr0.00018552
1 SUI Desci Agents(DESCI) - HKD
HK$0.001811139
1 SUI Desci Agents(DESCI) - AMD
֏0.08874813
1 SUI Desci Agents(DESCI) - MAD
.د.م0.002089419
1 SUI Desci Agents(DESCI) - MXN
$0.004350444
1 SUI Desci Agents(DESCI) - SAR
ريال0.000869625
1 SUI Desci Agents(DESCI) - PLN
0.000848754
1 SUI Desci Agents(DESCI) - RON
лв0.001008765
1 SUI Desci Agents(DESCI) - SEK
kr0.002230878
1 SUI Desci Agents(DESCI) - BGN
лв0.000389592
1 SUI Desci Agents(DESCI) - HUF
Ft0.079200807
1 SUI Desci Agents(DESCI) - CZK
0.004909323
1 SUI Desci Agents(DESCI) - KWD
د.ك0.0000707295
1 SUI Desci Agents(DESCI) - ILS
0.000790779
1 SUI Desci Agents(DESCI) - AOA
Kz0.212557221
1 SUI Desci Agents(DESCI) - BHD
.د.ب0.0000874263
1 SUI Desci Agents(DESCI) - BMD
$0.0002319
1 SUI Desci Agents(DESCI) - DKK
kr0.001491117
1 SUI Desci Agents(DESCI) - HNL
L0.006096651
1 SUI Desci Agents(DESCI) - MUR
0.010604787
1 SUI Desci Agents(DESCI) - NAD
$0.004097673
1 SUI Desci Agents(DESCI) - NOK
kr0.002360742
1 SUI Desci Agents(DESCI) - NZD
$0.000396549
1 SUI Desci Agents(DESCI) - PAB
B/.0.0002319
1 SUI Desci Agents(DESCI) - PGK
K0.000960066
1 SUI Desci Agents(DESCI) - QAR
ر.ق0.000844116
1 SUI Desci Agents(DESCI) - RSD
дин.0.023403348

SUI Desci Agents-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SUI Desci Agents toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SUI Desci Agents-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUI Desci Agents”

Paljonko SUI Desci Agents (DESCI) on arvoltaan tänään?
DESCI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002319 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DESCI-USD-parin nykyinen hinta?
DESCI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002319. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUI Desci Agents-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DESCI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DESCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DESCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DESCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DESCI saavutti ATH-hinnaksi 0.025119577939458827 USD.
Mikä oli DESCI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DESCI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000135971217075103 USD.
Mikä on DESCI-rahakkeen treidausvolyymi?
DESCI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 881.95 USD.
Nouseeko DESCI tänä vuonna korkeammalle?
DESCI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DESCI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SUI Desci Agents (DESCI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

