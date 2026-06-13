Reaaliaikainen DEPIN-hinta on tänään 0.00007698 USD. DEPIN-rahakkeiden markkina-arvo on 74,165 USD. Seuraa reaaliaikaisia DEPIN/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen DEPIN-hinta on tänään 0.00007698 USD. DEPIN-rahakkeiden markkina-arvo on 74,165 USD. Seuraa reaaliaikaisia DEPIN/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.
Reaaliaikainen DEPIN (DEPIN) -hinta on tänään $ 0.00007698, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen DEPIN-USD-muuntokurssi on $ 0.00007698 per DEPIN.
DEPIN on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 74,165, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 963.47M DEPIN. Viimeisen 24 tunnin aikana DEPIN-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.02965616, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.0000060.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, DEPIN liikkui -- viimeisen tunnin aikana ja +352.94% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 0.01.
DEPIN (DEPIN) -rahakkeen markkinatiedot
$ 74.17K
$ 74.17K$ 74.17K
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
$ 79.32K
$ 79.32K$ 79.32K
963.47M
963.47M 963.47M
1,030,461,788.19
1,030,461,788.19 1,030,461,788.19
DEPIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.01. DEPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 963.47M ja sen kokonaistarjonta on 1030461788.19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.32K.
DEPIN-rahakkeiden hintahistoria USD
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.02965616
$ 0.02965616$ 0.02965616
$ 0.0000060
$ 0.0000060$ 0.0000060
--
--
+352.94%
+352.94%
DEPIN (DEPIN) -rahakkeen hintahistoria USD
Tämän päivän aikana DEPIN – USD -hinta muuttui $ 0. Viimeisten 30 päivän aikana DEPIN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001923975. Viimeisten 60 päivän aikana DEPIN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000346426. Viimeisten 90 päivän aikana DEPIN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006229559294454935.
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
--
30 päivää
$ +0.0001923975
+249.93%
60 päivää
$ -0.0000346426
-45.00%
90 päivää
$ -0.0006229559294454935
-89.00%
DEPIN-hintaennuste
DEPIN (DEPIN) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti DEPIN-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
DEPIN (DEPIN) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 DEPIN-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
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Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä. Haluatko tietää, minkä arvoinen DEPIN tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi DEPIN-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla DEPIN-hintaennuste.
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Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DEPIN”
Paljonko yksi DEPIN on arvoltaan vuonna 2030?
Jos DEPIN-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi olla noin -- vuoteen 2027 mennessä, -- vuoteen 2030 mennessä, -- vuoteen 2035 mennessä ja -- vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todelliset tulevat hinnat riippuvat markkinoiden omaksumisesta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa ennustetaulukkoa saadaksesi yksityiskohtaisen vuosittaisen analyysin rahakkeen DEPIN potentiaalisista hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Paljonko DEPIN on arvoltaan tänään?
DEPIN-rahakkeiden hinta on tänään $ 0.00007698. Tarkista hintahistoriaosiomme nähdäksesi historian tänään sekä 30, 60 ja 90 päivän päästä.
Onko DEPIN edelleen hyvä sijoitus kohteessa Suomi?
DEPIN on edelleen aktiivisesti treidattava kryptovaluutta, jolla on jatkuvaa markkinaosallistumista ja jonka ekosysteemin kehitystä jatketaan. Kryptoihin, kuten DEPIN-rahakkeisiin, sijoittaminen on kuitenkin luonnostaan epävakaata, ja sen tulisi olla linjassa henkilökohtaisen riskinsietokykysi kanssa. Tee aina riippumatonta tutkimusta (DYOR) ja ota huomioon markkinaolosuhteet ennen taloudellisten päätösten tekemistä ja sijoittamista.
Mikä on DEPIN-rahakkeiden päivittäinen treidausvolyymi kohteessa Suomi?
DEPIN-rahakkeita treidattiin $ 0.01 edestä MEXCissä viimeisen 24 tunnin aikana.
Mikä on DEPIN-rahakkeiden nykyinen hinta kohteessa Suomi?
DEPIN-rahakkeiden live-hinta päivitetään reaaliajassa tärkeimpien pörssien (kuten MEXCin) maailmanlaajuisen treidausaktiivisuuden perusteella. Markkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti likviditeetin, treidausvolyymin ja yleisen mielialan muutosten vuoksi. Jos haluat nähdä uusimman DEPIN-hinnan haluamassasi valuutassa, saat lisätietoja vierailemalla täällä: DEPIN-hinta.
Mikä vaikuttaa DEPIN-rahakkeiden hintaan kohteessa Suomi?
DEPIN-hintaan vaikuttavat useat keskeiset tekijät, kuten markkinoiden yleinen mieliala, treidausvolyymi, tekniikan kehitys ja käyttäjien käyttöönottotrendit. Laajemmat makrotaloudelliset olosuhteet, kuten korkojen muutokset, likviditeettisyklit ja sääntelysignaalit, ovat myös tärkeässä roolissa hintakehityksessä.
Pysyäksesi ajan tasalla reaaliaikaisista markkinamuutoksista ja projektipäivityksistä, vieraile MEXC Newsissa lukemassa uusimmat analyysit ja kryptovaluuttanäkemykset.
Minkä rahakkeen treidausvolyymi on suurin MEXCissä?
Alla on MEXCin tällä hetkellä eniten treidatut rahakkeet 24 tunnin treidausvolyymin mukaan. Hinnat ja kehitys päivittyvät jatkuvasti reaaliaikaisten markkinatietojen perusteella.
Kuumin rahake
Hinta
Muutos
BTC
63,558.61
-0.06%
ETH
1,666.52
+0.37%
GOLD(XAUT)
4,201.09
+0.05%
SOL
66.78
-0.68%
ZEC
414.3
-0.91%
Miten teen DEPIN-rahakkeiden stop loss- tai take profit -toimeksiannon MEXCissä?
MEXC tukee stop loss- ja take profit -toimeksiantoja, jotta voit hallita riskejä automaattisesti.
1. Siirry Spot- tai futuuritreidausosioon ja valitse DEPIN/USDT-pari.
2. Valitse toimeksiantotyyppivalikosta ”Stop limit” tai ”Kynnystoimeksianto”.
3. Aseta kynnyshintasi (taso, jolla toimeksianto aktivoituu) ja toteutushinta (hinta, jolla se täytetään).
4. Vahvista toimeksiannon tiedot ja lähetä se.
Stop loss -toimeksiantosi aktivoituu, jos DEPIN-rahakkeiden hinta liikkuu positiotasi vastaan, kun taas take profit -toimeksianto toteutuu automaattisesti, kun se saavuttaa tavoitellun voittotason.
Vieraile MEXC Spot -treidausoppaassa saadaksesi yksityiskohtaisia esimerkkejä ja opetusohjelmia.
Nouseeko DEPIN-rahakkeiden hinta tänä vuonna?
DEPIN-hinta saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektin kehityksestä riippuen. Katso DEPIN (DEPIN) -rahakkeiden hintaennuste saadaksesi tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 05:46:12 (UTC+8)
DEPIN (DEPIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä
Aika (UTC+8)
Tyyppi
Tiedot
02-11 14:20:00
Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21
Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00
Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00
Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00
Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00
Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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