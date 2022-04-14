Decentrawood (DEOD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Decentrawood (DEOD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Decentrawood (DEOD) -rahakkeen tiedot This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Virallinen verkkosivusto: https://www.decentrawood.com/ Valkoinen paperi: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Osta DEOD-rahaketta nyt!

Decentrawood (DEOD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Decentrawood (DEOD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Kokonaistarjonta: $ 474.43M $ 474.43M $ 474.43M Kierrossa oleva tarjonta: $ 474.43M $ 474.43M $ 474.43M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0149 $ 0.0149 $ 0.0149 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 Nykyinen hinta: $ 0.004567 $ 0.004567 $ 0.004567 Lue lisää Decentrawood (DEOD) -rahakkeen hinnasta

Decentrawood (DEOD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Decentrawood (DEOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEOD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEOD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEOD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEOD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEOD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Decentrawood (DEOD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEOD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEOD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Decentrawood (DEOD) -rahakkeen hintahistoria DEOD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEOD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEOD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEOD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEOD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEOD-rahakkeen hintaennuste nyt!

