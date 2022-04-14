DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeFinity Markets (DEFX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tiedot A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Virallinen verkkosivusto: https://definity.network/ Valkoinen paperi: https://definity.network/lightpaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa Osta DEFX-rahaketta nyt!

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Nykyinen hinta: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Lue lisää DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen hinnasta

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEFX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEFX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEFX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEFX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEFX-rahakkeita MEXCistä nyt!

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen hintahistoria DEFX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEFX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEFX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEFX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEFX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEFX-rahakkeen hintaennuste nyt!

