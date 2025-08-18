Lisätietoja DEFX-rahakkeesta

DeFinity Markets-logo

DeFinity Markets – hinta (DEFX)

1DEFX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02341
$0.02341$0.02341
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen DeFinity Markets (DEFX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:28:35 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02102
$ 0.02102$ 0.02102
24 h:n matalin
$ 0.02498
$ 0.02498$ 0.02498
24 h:n korkein

$ 0.02102
$ 0.02102$ 0.02102

$ 0.02498
$ 0.02498$ 0.02498

$ 1.7922645368044652
$ 1.7922645368044652$ 1.7922645368044652

$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748$ 0.001196147812766748

0.00%

0.00%

-33.50%

-33.50%

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02341. Viimeisen 24 tunnin aikana DEFX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02102 ja korkeimmillaan $ 0.02498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.7922645368044652, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001196147812766748.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEFX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -33.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen markkinatiedot

No.6652

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.40
$ 62.40$ 62.40

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

0.00
0.00 0.00

171,516,755
171,516,755 171,516,755

0
0 0

0.00%

ETH

DeFinity Markets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.40. DEFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.02M.

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFinity Markets-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0139-37.26%
60 päivää$ -0.00924-28.31%
90 päivää$ -0.0163-41.05%
DeFinity Markets-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEFX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DeFinity Markets 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0139 (-37.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DeFinity Markets-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEFX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00924 (-28.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DeFinity Markets-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0163 (-41.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeFinity Markets (DEFX)?

Tarkista DeFinity Markets-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

DeFinity Markets on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeFinity Markets-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEFX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DeFinity Markets-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeFinity Markets-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DeFinity Markets-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFinity Markets (DEFX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFinity Markets (DEFX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFinity Markets-rahakkeelle.

Tarkista DeFinity Markets-rahakkeen hintaennuste nyt!

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tokenomiikka

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEFX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DeFinity Markets (DEFX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DeFinity Markets:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeFinity Markets MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEFX paikallisiin valuuttoihin

1 DeFinity Markets(DEFX) - VND
616.03415
1 DeFinity Markets(DEFX) - AUD
A$0.0362855
1 DeFinity Markets(DEFX) - GBP
0.0173234
1 DeFinity Markets(DEFX) - EUR
0.0201326
1 DeFinity Markets(DEFX) - USD
$0.02341
1 DeFinity Markets(DEFX) - MYR
RM0.0987902
1 DeFinity Markets(DEFX) - TRY
0.9581713
1 DeFinity Markets(DEFX) - JPY
¥3.46468
1 DeFinity Markets(DEFX) - ARS
ARS$30.6813801
1 DeFinity Markets(DEFX) - RUB
1.8863778
1 DeFinity Markets(DEFX) - INR
2.0446294
1 DeFinity Markets(DEFX) - IDR
Rp383.7704304
1 DeFinity Markets(DEFX) - KRW
32.8329932
1 DeFinity Markets(DEFX) - PHP
1.3388179
1 DeFinity Markets(DEFX) - EGP
￡E.1.1351509
1 DeFinity Markets(DEFX) - BRL
R$0.1282868
1 DeFinity Markets(DEFX) - CAD
C$0.0325399
1 DeFinity Markets(DEFX) - BDT
2.8471242
1 DeFinity Markets(DEFX) - NGN
35.9048534
1 DeFinity Markets(DEFX) - COP
$94.3949725
1 DeFinity Markets(DEFX) - ZAR
R.0.4155275
1 DeFinity Markets(DEFX) - UAH
0.9640238
1 DeFinity Markets(DEFX) - VES
Bs3.20717
1 DeFinity Markets(DEFX) - CLP
$22.66088
1 DeFinity Markets(DEFX) - PKR
Rs6.639076
1 DeFinity Markets(DEFX) - KZT
12.5791294
1 DeFinity Markets(DEFX) - THB
฿0.7652729
1 DeFinity Markets(DEFX) - TWD
NT$0.7137709
1 DeFinity Markets(DEFX) - AED
د.إ0.0859147
1 DeFinity Markets(DEFX) - CHF
Fr0.018728
1 DeFinity Markets(DEFX) - HKD
HK$0.1828321
1 DeFinity Markets(DEFX) - AMD
֏8.959007
1 DeFinity Markets(DEFX) - MAD
.د.م0.2109241
1 DeFinity Markets(DEFX) - MXN
$0.4396398
1 DeFinity Markets(DEFX) - SAR
ريال0.0877875
1 DeFinity Markets(DEFX) - PLN
0.0856806
1 DeFinity Markets(DEFX) - RON
лв0.1018335
1 DeFinity Markets(DEFX) - SEK
kr0.2254383
1 DeFinity Markets(DEFX) - BGN
лв0.0393288
1 DeFinity Markets(DEFX) - HUF
Ft8.0087951
1 DeFinity Markets(DEFX) - CZK
0.4958238
1 DeFinity Markets(DEFX) - KWD
د.ك0.00714005
1 DeFinity Markets(DEFX) - ILS
0.0798281
1 DeFinity Markets(DEFX) - AOA
Kz21.3398537
1 DeFinity Markets(DEFX) - BHD
.د.ب0.00882557
1 DeFinity Markets(DEFX) - BMD
$0.02341
1 DeFinity Markets(DEFX) - DKK
kr0.1505263
1 DeFinity Markets(DEFX) - HNL
L0.6119374
1 DeFinity Markets(DEFX) - MUR
1.0705393
1 DeFinity Markets(DEFX) - NAD
$0.4141229
1 DeFinity Markets(DEFX) - NOK
kr0.2385479
1 DeFinity Markets(DEFX) - NZD
$0.0402652
1 DeFinity Markets(DEFX) - PAB
B/.0.02341
1 DeFinity Markets(DEFX) - PGK
K0.0987902
1 DeFinity Markets(DEFX) - QAR
ر.ق0.0852124
1 DeFinity Markets(DEFX) - RSD
дин.2.3630054

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFinity Markets”

Paljonko DeFinity Markets (DEFX) on arvoltaan tänään?
DEFX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02341 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEFX-USD-parin nykyinen hinta?
DEFX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02341. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFinity Markets-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEFX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DEFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEFX saavutti ATH-hinnaksi 1.7922645368044652 USD.
Mikä oli DEFX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEFX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001196147812766748 USD.
Mikä on DEFX-rahakkeen treidausvolyymi?
DEFX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.40 USD.
Nouseeko DEFX tänä vuonna korkeammalle?
DEFX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEFX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:28:35 (UTC+8)

DeFinity Markets (DEFX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

