DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DeFrogs (DEFROGS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tiedot

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

Virallinen verkkosivusto:
https://defrogs.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 832.40K
$ 832.40K$ 832.40K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 832.40K
$ 832.40K$ 832.40K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1,700
$ 1,700$ 1,700
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.4698512303225224
$ 1.4698512303225224$ 1.4698512303225224
Nykyinen hinta:
$ 83.24
$ 83.24$ 83.24

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DEFROGS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFROGS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DEFROGS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFROGS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEFROGS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEFROGS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen hintahistoria

DEFROGS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DEFROGS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DEFROGS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEFROGS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.