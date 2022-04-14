DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeFrogs (DEFROGS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tiedot A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Virallinen verkkosivusto: https://defrogs.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Osta DEFROGS-rahaketta nyt!

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 832.40K $ 832.40K $ 832.40K Kokonaistarjonta: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 832.40K $ 832.40K $ 832.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 Kaikkien aikojen alin: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 Nykyinen hinta: $ 83.24 $ 83.24 $ 83.24 Lue lisää DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen hinnasta

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEFROGS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFROGS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEFROGS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFROGS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEFROGS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEFROGS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEFROGS-rahakkeita MEXCistä nyt!

DeFrogs (DEFROGS) -rahakkeen hintahistoria DEFROGS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEFROGS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEFROGS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEFROGS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEFROGS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEFROGS-rahakkeen hintaennuste nyt!

