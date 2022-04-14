DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeFi Agents AI (DEFIAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tiedot Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies. Virallinen verkkosivusto: https://defiagents.ai/ Valkoinen paperi: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 Osta DEFIAI-rahaketta nyt!

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 78.99K $ 78.99K $ 78.99K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.017749 $ 0.017749 $ 0.017749 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000093963408703029 $ 0.000093963408703029 $ 0.000093963408703029 Nykyinen hinta: $ 0.00007899 $ 0.00007899 $ 0.00007899 Lue lisää DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen hinnasta

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEFIAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFIAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEFIAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFIAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEFIAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEFIAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEFIAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen hintahistoria DEFIAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEFIAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEFIAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEFIAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEFIAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEFIAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

