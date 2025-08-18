DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)
DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00008283. Viimeisen 24 tunnin aikana DEFIAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00007994 ja korkeimmillaan $ 0.00008387 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEFIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.029123345638469956, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000093963408703029.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEFIAI on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, +2.18% 24 tunnin aikana ja -3.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.5199
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K
$ 82.83K
$ 82.83K$ 82.83K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
DeFi Agents AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.81K. DEFIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.83K.
DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFi Agents AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000017672
+2.18%
30 päivää
$ -0.00007447
-47.35%
60 päivää
$ -0.00001092
-11.65%
90 päivää
$ -0.00002647
-24.22%
DeFi Agents AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DEFIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000017672 (+2.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DeFi Agents AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00007447 (-47.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DeFi Agents AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEFIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001092 (-11.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DeFi Agents AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002647 (-24.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeFi Agents AI (DEFIAI)?
Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies.
