DeFi Agents AI-logo

DeFi Agents AI – hinta (DEFIAI)

1DEFIAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00008283
$0.00008283$0.00008283
+2.18%1D
USD
Reaaliaikainen DeFi Agents AI (DEFIAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:56:02 (UTC+8)

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00007994
$ 0.00007994$ 0.00007994
24 h:n matalin
$ 0.00008387
$ 0.00008387$ 0.00008387
24 h:n korkein

$ 0.00007994
$ 0.00007994$ 0.00007994

$ 0.00008387
$ 0.00008387$ 0.00008387

$ 0.029123345638469956
$ 0.029123345638469956$ 0.029123345638469956

$ 0.000093963408703029
$ 0.000093963408703029$ 0.000093963408703029

-0.32%

+2.18%

-3.60%

-3.60%

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00008283. Viimeisen 24 tunnin aikana DEFIAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00007994 ja korkeimmillaan $ 0.00008387 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEFIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.029123345638469956, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000093963408703029.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEFIAI on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, +2.18% 24 tunnin aikana ja -3.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.5199

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K

$ 82.83K
$ 82.83K$ 82.83K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

DeFi Agents AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.81K. DEFIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.83K.

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFi Agents AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000017672+2.18%
30 päivää$ -0.00007447-47.35%
60 päivää$ -0.00001092-11.65%
90 päivää$ -0.00002647-24.22%
DeFi Agents AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEFIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000017672 (+2.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DeFi Agents AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00007447 (-47.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DeFi Agents AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEFIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001092 (-11.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DeFi Agents AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002647 (-24.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeFi Agents AI (DEFIAI)?

Tarkista DeFi Agents AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DeFi Agents AI (DEFIAI)

Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies.

DeFi Agents AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeFi Agents AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEFIAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DeFi Agents AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeFi Agents AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DeFi Agents AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFi Agents AI (DEFIAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFi Agents AI (DEFIAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFi Agents AI-rahakkeelle.

Tarkista DeFi Agents AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tokenomiikka

DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEFIAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DeFi Agents AI (DEFIAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DeFi Agents AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeFi Agents AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DeFi Agents AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DeFi Agents AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DeFi Agents AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFi Agents AI”

Paljonko DeFi Agents AI (DEFIAI) on arvoltaan tänään?
DEFIAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00008283 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEFIAI-USD-parin nykyinen hinta?
DEFIAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00008283. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFi Agents AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEFIAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEFIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEFIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DEFIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEFIAI saavutti ATH-hinnaksi 0.029123345638469956 USD.
Mikä oli DEFIAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEFIAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000093963408703029 USD.
Mikä on DEFIAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DEFIAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.81K USD.
Nouseeko DEFIAI tänä vuonna korkeammalle?
DEFIAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEFIAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DeFi Agents AI (DEFIAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

