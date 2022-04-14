DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeFi (DEFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeFi (DEFI) -rahakkeen tiedot De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Virallinen verkkosivusto: https://de.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.de.fi/welcome/readme Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Osta DEFI-rahaketta nyt!

DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeFi (DEFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 52.24K $ 52.24K $ 52.24K Kokonaistarjonta: $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Kierrossa oleva tarjonta: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Nykyinen hinta: $ 0.001738 $ 0.001738 $ 0.001738 Lue lisää DeFi (DEFI) -rahakkeen hinnasta

DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DeFi (DEFI) -rahakkeen hintahistoria DEFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

