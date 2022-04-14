DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DeFi (DEFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
DeFi (DEFI) -rahakkeen tiedot

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Virallinen verkkosivusto:
https://de.fi/
Valkoinen paperi:
https://docs.de.fi/welcome/readme
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131

DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 52.24K
Kokonaistarjonta:
$ 102.39M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 30.06M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.74M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.077
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002023143867285916
Nykyinen hinta:
$ 0.001738
DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DeFi (DEFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DEFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DEFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.