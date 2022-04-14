Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Global DePIN Chain (DEEPSEEK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tiedot The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. Virallinen verkkosivusto: https://www.depinchain.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN Osta DEEPSEEK-rahaketta nyt!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 398.95K $ 398.95K $ 398.95K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 505.00K $ 505.00K $ 505.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000349883764102084 $ 0.000349883764102084 $ 0.000349883764102084 Nykyinen hinta: $ 0.000505 $ 0.000505 $ 0.000505 Lue lisää Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen hinnasta

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEEPSEEK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEEPSEEK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEEPSEEK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEEPSEEK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen hintahistoria DEEPSEEK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEEPSEEK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEEPSEEK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEEPSEEK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEEPSEEK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEEPSEEK-rahakkeen hintaennuste nyt!

