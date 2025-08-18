Lisätietoja DEEPSEEK-rahakkeesta

Global DePIN Chain-logo

Global DePIN Chain – hinta (DEEPSEEK)

1DEEPSEEK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00041
-2.84%1D
USD
Reaaliaikainen Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -hintakaavio
2025-08-22 05:08:58 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00041
24 h:n matalin
$ 0.000433
24 h:n korkein

$ 0.00041
$ 0.000433
$ 0.014167991380617766
$ 0.000374776486333226
-3.08%

-2.84%

-11.64%

-11.64%

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00041. Viimeisen 24 tunnin aikana DEEPSEEK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00041 ja korkeimmillaan $ 0.000433 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEEPSEEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.014167991380617766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000374776486333226.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEEPSEEK on muuttunut -3.08% viimeisen tunnin aikana, -2.84% 24 tunnin aikana ja -11.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen markkinatiedot

No.2541

$ 323.90K
$ 1.21K
$ 410.00K
790.00M
1,000,000,000
BASE

Global DePIN Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 323.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.21K. DEEPSEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 410.00K.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Global DePIN Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001198-2.84%
30 päivää$ -0.000201-32.90%
60 päivää$ -0.000079-16.16%
90 päivää$ -0.000081-16.50%
Global DePIN Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEEPSEEK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001198 (-2.84%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Global DePIN Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000201 (-32.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Global DePIN Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEEPSEEK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000079 (-16.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Global DePIN Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000081 (-16.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Global DePIN Chain (DEEPSEEK)?

Tarkista Global DePIN Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Global DePIN Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEEPSEEK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Global DePIN Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Global DePIN Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Global DePIN Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Global DePIN Chain (DEEPSEEK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Global DePIN Chain-rahakkeelle.

Tarkista Global DePIN Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tokenomiikka

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEEPSEEK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Global DePIN Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Global DePIN Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEEPSEEK paikallisiin valuuttoihin

1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - VND
10.78915
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - AUD
A$0.0006355
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - GBP
0.0003034
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - EUR
0.0003526
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - USD
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - MYR
RM0.0017302
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - TRY
0.0168141
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - JPY
¥0.06068
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - ARS
ARS$0.5387646
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - RUB
0.0330337
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - INR
0.0357889
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - IDR
Rp6.7213104
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - KRW
0.573426
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - PHP
0.0234479
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - EGP
￡E.0.0198768
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - BRL
R$0.0022427
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - CAD
C$0.0005699
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - BDT
0.0498642
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - NGN
0.6297969
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - COP
$1.6532225
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - ZAR
R.0.0072652
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - UAH
0.0168838
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - VES
Bs0.05617
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - CLP
$0.3977
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - PKR
Rs0.1160136
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - KZT
0.2203094
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - THB
฿0.0133742
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - TWD
NT$0.0125173
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - AED
د.إ0.0015047
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - CHF
Fr0.000328
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - HKD
HK$0.0032021
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - AMD
֏0.156907
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - MAD
.د.م0.0036941
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - MXN
$0.0076834
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - SAR
ريال0.0015375
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - PLN
0.0015006
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - RON
лв0.0017835
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - SEK
kr0.0039442
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - BGN
лв0.0006888
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - HUF
Ft0.1400273
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - CZK
0.0086797
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - KWD
د.ك0.00012505
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - ILS
0.0013981
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - AOA
Kz0.3758019
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - BHD
.د.ب0.00015457
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - BMD
$0.00041
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - DKK
kr0.0026363
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - HNL
L0.0107789
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - MUR
0.0187493
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - NAD
$0.0072652
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - NOK
kr0.0041697
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - NZD
$0.0007011
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - PAB
B/.0.00041
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - PGK
K0.0016974
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - QAR
ر.ق0.0014924
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) - RSD
дин.0.0413895

Global DePIN Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Global DePIN Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Global DePIN Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Global DePIN Chain”

Paljonko Global DePIN Chain (DEEPSEEK) on arvoltaan tänään?
DEEPSEEK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00041 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEEPSEEK-USD-parin nykyinen hinta?
DEEPSEEK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00041. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Global DePIN Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEEPSEEK markkina-arvo on $ 323.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEEPSEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEEPSEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.00M USD.
Mikä oli DEEPSEEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEEPSEEK saavutti ATH-hinnaksi 0.014167991380617766 USD.
Mikä oli DEEPSEEK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEEPSEEK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000374776486333226 USD.
Mikä on DEEPSEEK-rahakkeen treidausvolyymi?
DEEPSEEK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.21K USD.
Nouseeko DEEPSEEK tänä vuonna korkeammalle?
DEEPSEEK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEEPSEEK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:08:58 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

