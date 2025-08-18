Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00041
24 h:n matalin
$ 0.000433
24 h:n korkein
$ 0.00041
$ 0.000433
$ 0.014167991380617766
$ 0.000374776486333226
-3.08%
-2.84%
-11.64%
-11.64%
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00041. Viimeisen 24 tunnin aikana DEEPSEEK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00041 ja korkeimmillaan $ 0.000433 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEEPSEEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.014167991380617766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000374776486333226.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEEPSEEK on muuttunut -3.08% viimeisen tunnin aikana, -2.84% 24 tunnin aikana ja -11.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen markkinatiedot
No.2541
$ 323.90K
$ 1.21K
$ 410.00K
790.00M
1,000,000,000
BASE
Global DePIN Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 323.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.21K. DEEPSEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 410.00K.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Global DePIN Chain-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00001198
-2.84%
30 päivää
$ -0.000201
-32.90%
60 päivää
$ -0.000079
-16.16%
90 päivää
$ -0.000081
-16.50%
Global DePIN Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DEEPSEEK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001198 (-2.84%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Global DePIN Chain 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000201 (-32.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Global DePIN Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEEPSEEK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000079 (-16.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Global DePIN Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000081 (-16.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Global DePIN Chain (DEEPSEEK)?
The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.
Global DePIN Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.