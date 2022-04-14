DEB (DEB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DEB (DEB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DEB (DEB) -rahakkeen tiedot AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas. Virallinen verkkosivusto: https://www.anduschain.io/ Valkoinen paperi: https://www.anduschain.io/wp-content/pdf/AndUsChain_whtepaper_ENG.pdf Block Explorer: https://explorer.anduschain.io/ Osta DEB-rahaketta nyt!

DEB (DEB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DEB (DEB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1695 $ 0.1695 $ 0.1695 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0010047990098684 $ 0.0010047990098684 $ 0.0010047990098684 Nykyinen hinta: $ 0.002008 $ 0.002008 $ 0.002008 Lue lisää DEB (DEB) -rahakkeen hinnasta

DEB (DEB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DEB (DEB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DEB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DEB (DEB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DEB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DEB-rahakkeita MEXCistä nyt!

DEB (DEB) -rahakkeen hintahistoria DEB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DEB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DEB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DEB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DEB-rahakkeen hintaennuste nyt!

