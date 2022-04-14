Decred (DCR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Decred (DCR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Decred (DCR) -rahakkeen tiedot Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Virallinen verkkosivusto: https://decred.org/ Valkoinen paperi: https://docs.decred.org/ Block Explorer: https://dcrdata.decred.org/ Osta DCR-rahaketta nyt!

Decred (DCR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Decred (DCR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 284.98M $ 284.98M $ 284.98M Kokonaistarjonta: $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 352.51M $ 352.51M $ 352.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 248.52681 $ 248.52681 $ 248.52681 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 $ 0.3947960138320923 Nykyinen hinta: $ 16.786 $ 16.786 $ 16.786 Lue lisää Decred (DCR) -rahakkeen hinnasta

Decred (DCR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Decred (DCR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DCR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DCR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DCR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Decred (DCR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DCR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DCR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Decred (DCR) -rahakkeen hintahistoria DCR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DCR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DCR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DCR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DCR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DCR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!