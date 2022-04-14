DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DecideAI (DCD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DecideAI (DCD) -rahakkeen tiedot DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Virallinen verkkosivusto: https://decideai.xyz/ Valkoinen paperi: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Osta DCD-rahaketta nyt!

DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DecideAI (DCD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Kokonaistarjonta: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M Kierrossa oleva tarjonta: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 Nykyinen hinta: $ 0.00773 $ 0.00773 $ 0.00773 Lue lisää DecideAI (DCD) -rahakkeen hinnasta

DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DCD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DCD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

