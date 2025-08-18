Lisätietoja DCD-rahakkeesta

DecideAI-logo

DecideAI – hinta (DCD)

1DCD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00818
$0.00818$0.00818
-1.20%1D
USD
Reaaliaikainen DecideAI (DCD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:08:30 (UTC+8)

DecideAI (DCD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814
24 h:n matalin
$ 0.0087
$ 0.0087$ 0.0087
24 h:n korkein

$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814

$ 0.0087
$ 0.0087$ 0.0087

$ 0.110786733638958
$ 0.110786733638958$ 0.110786733638958

$ 0.004780263065190912
$ 0.004780263065190912$ 0.004780263065190912

+0.12%

-1.20%

-12.32%

-12.32%

DecideAI (DCD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00819. Viimeisen 24 tunnin aikana DCD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00814 ja korkeimmillaan $ 0.0087 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DCD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.110786733638958, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004780263065190912.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DCD on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.20% 24 tunnin aikana ja -12.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DecideAI (DCD) -rahakkeen markkinatiedot

No.1491

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

$ 110.06K
$ 110.06K$ 110.06K

$ 8.19M
$ 8.19M$ 8.19M

488.68M
488.68M 488.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

981,473,305.19
981,473,305.19 981,473,305.19

48.86%

DCD

DecideAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.06K. DCD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.68M ja sen kokonaistarjonta on 981473305.19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.19M.

DecideAI (DCD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DecideAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000994-1.20%
30 päivää$ -0.00375-31.41%
60 päivää$ -0.0035-29.95%
90 päivää$ -0.00282-25.62%
DecideAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DCD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000994 (-1.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DecideAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00375 (-31.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DecideAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DCD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0035 (-29.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DecideAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00282 (-25.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DecideAI (DCD)?

Tarkista DecideAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DecideAI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DCD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DecideAI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DecideAI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DecideAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DecideAI (DCD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DecideAI (DCD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DecideAI-rahakkeelle.

Tarkista DecideAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikka

DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DCD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DecideAI (DCD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DecideAI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DecideAI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DCD paikallisiin valuuttoihin

1 DecideAI(DCD) - VND
215.51985
1 DecideAI(DCD) - AUD
A$0.0126945
1 DecideAI(DCD) - GBP
0.0060606
1 DecideAI(DCD) - EUR
0.0070434
1 DecideAI(DCD) - USD
$0.00819
1 DecideAI(DCD) - MYR
RM0.0345618
1 DecideAI(DCD) - TRY
0.3358719
1 DecideAI(DCD) - JPY
¥1.21212
1 DecideAI(DCD) - ARS
ARS$10.7621514
1 DecideAI(DCD) - RUB
0.6598683
1 DecideAI(DCD) - INR
0.7149051
1 DecideAI(DCD) - IDR
Rp134.2622736
1 DecideAI(DCD) - KRW
11.4705864
1 DecideAI(DCD) - PHP
0.4683861
1 DecideAI(DCD) - EGP
￡E.0.3970512
1 DecideAI(DCD) - BRL
R$0.0447993
1 DecideAI(DCD) - CAD
C$0.0113841
1 DecideAI(DCD) - BDT
0.9960678
1 DecideAI(DCD) - NGN
12.5805771
1 DecideAI(DCD) - COP
$33.0241275
1 DecideAI(DCD) - ZAR
R.0.1451268
1 DecideAI(DCD) - UAH
0.3372642
1 DecideAI(DCD) - VES
Bs1.12203
1 DecideAI(DCD) - CLP
$7.9443
1 DecideAI(DCD) - PKR
Rs2.3174424
1 DecideAI(DCD) - KZT
4.4008146
1 DecideAI(DCD) - THB
฿0.2671578
1 DecideAI(DCD) - TWD
NT$0.2500407
1 DecideAI(DCD) - AED
د.إ0.0300573
1 DecideAI(DCD) - CHF
Fr0.006552
1 DecideAI(DCD) - HKD
HK$0.0639639
1 DecideAI(DCD) - AMD
֏3.134313
1 DecideAI(DCD) - MAD
.د.م0.0737919
1 DecideAI(DCD) - MXN
$0.1535625
1 DecideAI(DCD) - SAR
ريال0.0307125
1 DecideAI(DCD) - PLN
0.0299754
1 DecideAI(DCD) - RON
лв0.0356265
1 DecideAI(DCD) - SEK
kr0.0787878
1 DecideAI(DCD) - BGN
лв0.0137592
1 DecideAI(DCD) - HUF
Ft2.7971307
1 DecideAI(DCD) - CZK
0.1733823
1 DecideAI(DCD) - KWD
د.ك0.00249795
1 DecideAI(DCD) - ILS
0.0279279
1 DecideAI(DCD) - AOA
Kz7.5068721
1 DecideAI(DCD) - BHD
.د.ب0.00308763
1 DecideAI(DCD) - BMD
$0.00819
1 DecideAI(DCD) - DKK
kr0.0526617
1 DecideAI(DCD) - HNL
L0.2153151
1 DecideAI(DCD) - MUR
0.3745287
1 DecideAI(DCD) - NAD
$0.1451268
1 DecideAI(DCD) - NOK
kr0.0832923
1 DecideAI(DCD) - NZD
$0.0140049
1 DecideAI(DCD) - PAB
B/.0.00819
1 DecideAI(DCD) - PGK
K0.0339066
1 DecideAI(DCD) - QAR
ر.ق0.0298116
1 DecideAI(DCD) - RSD
дин.0.8267805

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DecideAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DecideAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DecideAI”

Paljonko DecideAI (DCD) on arvoltaan tänään?
DCD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00819 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DCD-USD-parin nykyinen hinta?
DCD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00819. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DecideAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DCD markkina-arvo on $ 4.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DCD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DCD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.68M USD.
Mikä oli DCD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DCD saavutti ATH-hinnaksi 0.110786733638958 USD.
Mikä oli DCD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DCD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004780263065190912 USD.
Mikä on DCD-rahakkeen treidausvolyymi?
DCD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.06K USD.
Nouseeko DCD tänä vuonna korkeammalle?
DCD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DCD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:08:30 (UTC+8)

DecideAI (DCD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

