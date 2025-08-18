Mikä on DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

Ihmiset kysävät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "DecideAI" Paljonko DecideAI (DCD) on arvoltaan tänään? DCD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00819 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on DCD-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00819 . Mikä on DecideAI-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen DCD markkina-arvo on $ 4.00M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on DCD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? DCD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.68M USD . Mikä oli DCD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? DCD saavutti ATH-hinnaksi 0.110786733638958 USD . Mikä oli DCD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? DCD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004780263065190912 USD . Mikä on DCD-rahakkeen treidausvolyymi? DCD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.06K USD .

DecideAI (DCD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

