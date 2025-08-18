DecideAI (DCD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00819. Viimeisen 24 tunnin aikana DCD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00814 ja korkeimmillaan $ 0.0087 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DCD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.110786733638958, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004780263065190912.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DCD on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.20% 24 tunnin aikana ja -12.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DecideAI (DCD) -rahakkeen markkinatiedot
No.1491
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
$ 110.06K
$ 110.06K$ 110.06K
$ 8.19M
$ 8.19M$ 8.19M
488.68M
488.68M 488.68M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
981,473,305.19
981,473,305.19 981,473,305.19
48.86%
DCD
DecideAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 110.06K. DCD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.68M ja sen kokonaistarjonta on 981473305.19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.19M.
DecideAI (DCD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DecideAI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000994
-1.20%
30 päivää
$ -0.00375
-31.41%
60 päivää
$ -0.0035
-29.95%
90 päivää
$ -0.00282
-25.62%
DecideAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DCD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000994 (-1.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DecideAI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00375 (-31.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DecideAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DCD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0035 (-29.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DecideAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00282 (-25.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DecideAI (DCD)?
DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.
DecideAI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DecideAI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DCD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DecideAI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DecideAI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DecideAI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DecideAI (DCD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DecideAI (DCD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DecideAI-rahakkeelle.
DecideAI (DCD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DCD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DecideAI (DCD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DecideAI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DecideAI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.