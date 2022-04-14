DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeFi Connect Credit (DCC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tiedot DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience. Virallinen verkkosivusto: https://deficonnectcredit.xyz Valkoinen paperi: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit Block Explorer: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 Osta DCC-rahaketta nyt!

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.00K $ 47.00K $ 47.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000047 $ 0.000047 $ 0.000047 Lue lisää DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen hinnasta

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DCC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DCC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DCC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DCC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DCC-rahakkeita MEXCistä nyt!

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen hintahistoria DCC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DCC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DCC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DCC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DCC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DCC-rahakkeen hintaennuste nyt!

