Lisätietoja DCC-rahakkeesta

DCC-rahakkeen hintatiedot

DCC-rahakkeen valkoinen paperi

DCC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DCC-rahakkeen tokenomiikka

DCC-rahakkeen hintaennuste

DCC-rahakkeen historia

DCC-osto-opas

DCC/fiat-valuuttamuunnin

DCC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DeFi Connect Credit-logo

DeFi Connect Credit – hinta (DCC)

1DCC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000581
$0.0000581$0.0000581
-21.38%1D
USD
Reaaliaikainen DeFi Connect Credit (DCC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:55:42 (UTC+8)

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000506
$ 0.0000506$ 0.0000506
24 h:n matalin
$ 0.0000787
$ 0.0000787$ 0.0000787
24 h:n korkein

$ 0.0000506
$ 0.0000506$ 0.0000506

$ 0.0000787
$ 0.0000787$ 0.0000787

--
----

--
----

+0.17%

-21.38%

-22.43%

-22.43%

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000581. Viimeisen 24 tunnin aikana DCC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000506 ja korkeimmillaan $ 0.0000787 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DCC on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, -21.38% 24 tunnin aikana ja -22.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 2.68K
$ 2.68K$ 2.68K

$ 58.10K
$ 58.10K$ 58.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

DeFi Connect Credit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.68K. DCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.10K.

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeFi Connect Credit-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000158-21.38%
30 päivää$ +0.0000061+11.73%
60 päivää$ +0.0000148+34.18%
90 päivää$ -0.0049419-98.84%
DeFi Connect Credit-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DCC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000158 (-21.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DeFi Connect Credit 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000061 (+11.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DeFi Connect Credit-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DCC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000148 (+34.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DeFi Connect Credit-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0049419 (-98.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeFi Connect Credit (DCC)?

Tarkista DeFi Connect Credit-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DeFi Connect Credit (DCC)

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

DeFi Connect Credit on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeFi Connect Credit-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DCC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DeFi Connect Credit-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeFi Connect Credit-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DeFi Connect Credit-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFi Connect Credit (DCC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFi Connect Credit (DCC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFi Connect Credit-rahakkeelle.

Tarkista DeFi Connect Credit-rahakkeen hintaennuste nyt!

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tokenomiikka

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DCC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DeFi Connect Credit (DCC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DeFi Connect Credit:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeFi Connect Credit MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DCC paikallisiin valuuttoihin

1 DeFi Connect Credit(DCC) - VND
1.5289015
1 DeFi Connect Credit(DCC) - AUD
A$0.000090055
1 DeFi Connect Credit(DCC) - GBP
0.000042994
1 DeFi Connect Credit(DCC) - EUR
0.000049966
1 DeFi Connect Credit(DCC) - USD
$0.0000581
1 DeFi Connect Credit(DCC) - MYR
RM0.000245182
1 DeFi Connect Credit(DCC) - TRY
0.002378033
1 DeFi Connect Credit(DCC) - JPY
¥0.0085988
1 DeFi Connect Credit(DCC) - ARS
ARS$0.076346886
1 DeFi Connect Credit(DCC) - RUB
0.004681117
1 DeFi Connect Credit(DCC) - INR
0.005070968
1 DeFi Connect Credit(DCC) - IDR
Rp0.952458864
1 DeFi Connect Credit(DCC) - KRW
0.081372536
1 DeFi Connect Credit(DCC) - PHP
0.003321577
1 DeFi Connect Credit(DCC) - EGP
￡E.0.002817269
1 DeFi Connect Credit(DCC) - BRL
R$0.000317807
1 DeFi Connect Credit(DCC) - CAD
C$0.000080759
1 DeFi Connect Credit(DCC) - BDT
0.007066122
1 DeFi Connect Credit(DCC) - NGN
0.089246829
1 DeFi Connect Credit(DCC) - COP
$0.234273725
1 DeFi Connect Credit(DCC) - ZAR
R.0.001030113
1 DeFi Connect Credit(DCC) - UAH
0.002392558
1 DeFi Connect Credit(DCC) - VES
Bs0.0079597
1 DeFi Connect Credit(DCC) - CLP
$0.056357
1 DeFi Connect Credit(DCC) - PKR
Rs0.016379552
1 DeFi Connect Credit(DCC) - KZT
0.031219454
1 DeFi Connect Credit(DCC) - THB
฿0.001898127
1 DeFi Connect Credit(DCC) - TWD
NT$0.00177205
1 DeFi Connect Credit(DCC) - AED
د.إ0.000213227
1 DeFi Connect Credit(DCC) - CHF
Fr0.00004648
1 DeFi Connect Credit(DCC) - HKD
HK$0.000453761
1 DeFi Connect Credit(DCC) - AMD
֏0.02223487
1 DeFi Connect Credit(DCC) - MAD
.د.م0.000523481
1 DeFi Connect Credit(DCC) - MXN
$0.001089956
1 DeFi Connect Credit(DCC) - SAR
ريال0.000217875
1 DeFi Connect Credit(DCC) - PLN
0.000212646
1 DeFi Connect Credit(DCC) - RON
лв0.000252735
1 DeFi Connect Credit(DCC) - SEK
kr0.000558922
1 DeFi Connect Credit(DCC) - BGN
лв0.000097608
1 DeFi Connect Credit(DCC) - HUF
Ft0.019842893
1 DeFi Connect Credit(DCC) - CZK
0.001229977
1 DeFi Connect Credit(DCC) - KWD
د.ك0.0000177205
1 DeFi Connect Credit(DCC) - ILS
0.000198121
1 DeFi Connect Credit(DCC) - AOA
Kz0.053253879
1 DeFi Connect Credit(DCC) - BHD
.د.ب0.0000219037
1 DeFi Connect Credit(DCC) - BMD
$0.0000581
1 DeFi Connect Credit(DCC) - DKK
kr0.000373583
1 DeFi Connect Credit(DCC) - HNL
L0.001527449
1 DeFi Connect Credit(DCC) - MUR
0.002656913
1 DeFi Connect Credit(DCC) - NAD
$0.001026627
1 DeFi Connect Credit(DCC) - NOK
kr0.000591458
1 DeFi Connect Credit(DCC) - NZD
$0.000099351
1 DeFi Connect Credit(DCC) - PAB
B/.0.0000581
1 DeFi Connect Credit(DCC) - PGK
K0.000240534
1 DeFi Connect Credit(DCC) - QAR
ر.ق0.000211484
1 DeFi Connect Credit(DCC) - RSD
дин.0.005863452

DeFi Connect Credit-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DeFi Connect Credit toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DeFi Connect Credit-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFi Connect Credit”

Paljonko DeFi Connect Credit (DCC) on arvoltaan tänään?
DCC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000581 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DCC-USD-parin nykyinen hinta?
DCC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000581. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFi Connect Credit-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DCC markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli DCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DCC saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli DCC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DCC-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on DCC-rahakkeen treidausvolyymi?
DCC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.68K USD.
Nouseeko DCC tänä vuonna korkeammalle?
DCC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DCC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:55:42 (UTC+8)

DeFi Connect Credit (DCC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DCC-USD-laskin

Summa

DCC
DCC
USD
USD

1 DCC = 0.0000581 USD

Treidaa DCC-rahaketta

DCCUSDT
$0.0000581
$0.0000581$0.0000581
-21.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu