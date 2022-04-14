Decubate (DCB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Decubate (DCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Decubate (DCB) -rahakkeen tiedot Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.decubate.com Valkoinen paperi: https://docs.decubate.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 Osta DCB-rahaketta nyt!

Decubate (DCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Decubate (DCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Kokonaistarjonta: $ 949.22M $ 949.22M $ 949.22M Kierrossa oleva tarjonta: $ 380.03M $ 380.03M $ 380.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.16M $ 11.16M $ 11.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.011756 $ 0.011756 $ 0.011756 Lue lisää Decubate (DCB) -rahakkeen hinnasta

Decubate (DCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Decubate (DCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Decubate (DCB) -rahakkeen hintahistoria DCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DCB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DCB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DCB-rahakkeen hintaennuste nyt!

