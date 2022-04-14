DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeepBrain Chain (DBC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tiedot DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Virallinen verkkosivusto: https://www.deepbrainchain.org/ Valkoinen paperi: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Block Explorer: https://dbc.subscan.io/ Osta DBC-rahaketta nyt!

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Nykyinen hinta: $ 0.0005497 $ 0.0005497 $ 0.0005497 Lue lisää DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen hinnasta

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DBC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DBC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DBC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DBC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen hintahistoria DBC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DBC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DBC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DBC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DBC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DBC-rahakkeen hintaennuste nyt!

