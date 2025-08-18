Lisätietoja DBC-rahakkeesta

DeepBrain Chain-logo

DeepBrain Chain – hinta (DBC)

1DBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004409
$0.0004409$0.0004409
-0.02%1D
USD
Reaaliaikainen DeepBrain Chain (DBC) -hintakaavio
2025-08-22 00:27:50 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424
24 h:n matalin
$ 0.0005128
$ 0.0005128$ 0.0005128
24 h:n korkein

$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424

$ 0.0005128
$ 0.0005128$ 0.0005128

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356$ 0.000353639298356

+2.53%

-0.02%

-25.52%

-25.52%

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004409. Viimeisen 24 tunnin aikana DBC on vaihdellut alimmillaan $ 0.000424 ja korkeimmillaan $ 0.0005128 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6586530208587646, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000353639298356.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DBC on muuttunut +2.53% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -25.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1746

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 23.91K
$ 23.91K$ 23.91K

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

DeepBrain Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.91K. DBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.43B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.41M.

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeepBrain Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000088-0.02%
30 päivää$ -0.000103-18.94%
60 päivää$ +0.0000009+0.20%
90 päivää$ -0.0002191-33.20%
DeepBrain Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DBC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000088 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DeepBrain Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000103 (-18.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DeepBrain Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000009 (+0.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DeepBrain Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0002191 (-33.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeepBrain Chain (DBC)?

Tarkista DeepBrain Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeepBrain Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DBC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DeepBrain Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeepBrain Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DeepBrain Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeepBrain Chain (DBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeepBrain Chain (DBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeepBrain Chain-rahakkeelle.

Tarkista DeepBrain Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tokenomiikka

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DeepBrain Chain (DBC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DeepBrain Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeepBrain Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DBC paikallisiin valuuttoihin

DeepBrain Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DeepBrain Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DeepBrain Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeepBrain Chain”

Paljonko DeepBrain Chain (DBC) on arvoltaan tänään?
DBC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004409 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DBC-USD-parin nykyinen hinta?
DBC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0004409. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeepBrain Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DBC markkina-arvo on $ 2.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.43B USD.
Mikä oli DBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DBC saavutti ATH-hinnaksi 0.6586530208587646 USD.
Mikä oli DBC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DBC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000353639298356 USD.
Mikä on DBC-rahakkeen treidausvolyymi?
DBC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.91K USD.
Nouseeko DBC tänä vuonna korkeammalle?
DBC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DBC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:27:50 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

