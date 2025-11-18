DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen tokenomiikka

DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DarkStar (DARKSTAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:31:11 (UTC+8)
USD

DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 32.66M
$ 32.66M$ 32.66M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 293.33M
$ 293.33M$ 293.33M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 111.34M
$ 111.34M$ 111.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.17739
$ 0.17739$ 0.17739
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745
Nykyinen hinta:
$ 0.11134
$ 0.11134$ 0.11134

DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen tiedot

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://darkstar.center
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.darkstar.center/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DARKSTAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DARKSTAR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DARKSTAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DARKSTAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DARKSTAR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DARKSTAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

DarkStar (DARKSTAR) -rahakkeen hintahistoria

DARKSTAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DARKSTAR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DARKSTAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DARKSTAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö