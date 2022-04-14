dAppstore (DAPPX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dAppstore (DAPPX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dAppstore (DAPPX) -rahakkeen tiedot DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market. Virallinen verkkosivusto: https://dappstore.me Valkoinen paperi: https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c Osta DAPPX-rahaketta nyt!

dAppstore (DAPPX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dAppstore (DAPPX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.27K $ 24.27K $ 24.27K Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.50K $ 31.50K $ 31.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.030222 $ 0.030222 $ 0.030222 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000019990387450168 $ 0.000019990387450168 $ 0.000019990387450168 Nykyinen hinta: $ 0.000021 $ 0.000021 $ 0.000021 Lue lisää dAppstore (DAPPX) -rahakkeen hinnasta

dAppstore (DAPPX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dAppstore (DAPPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DAPPX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAPPX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DAPPX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAPPX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DAPPX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään dAppstore (DAPPX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DAPPX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DAPPX-rahakkeita MEXCistä nyt!

dAppstore (DAPPX) -rahakkeen hintahistoria DAPPX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DAPPX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DAPPX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DAPPX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DAPPX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DAPPX-rahakkeen hintaennuste nyt!

