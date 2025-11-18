Lisätietoja DANGNN-rahakkeesta
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen tokenomiikka
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen tiedot
DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DANGNN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DANGNN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DANGNN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DANGNN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka DANGNN-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DANGNN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahakkeen hintahistoria
DANGNN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
DANGNN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DANGNN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DANGNN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahaketta
Summa
1 DANGNN = 0.00003702 USD
Treidaa DANGNN DAYA COIN (DANGNN) -rahaketta
