Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chris World Asset (CWA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tiedot The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services. Virallinen verkkosivusto: https://chrisworldasset.com/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd Osta CWA-rahaketta nyt!

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chris World Asset (CWA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 Nykyinen hinta: $ 0.002235 $ 0.002235 $ 0.002235 Lue lisää Chris World Asset (CWA) -rahakkeen hinnasta

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CWA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CWA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CWA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CWA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CWA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Chris World Asset (CWA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CWA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CWA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen hintahistoria CWA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CWA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CWA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CWA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CWA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CWA-rahakkeen hintaennuste nyt!

