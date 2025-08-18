Lisätietoja CWA-rahakkeesta

Reaaliaikainen Chris World Asset (CWA) -hintakaavio
2025-08-22 03:54:58 (UTC+8)

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0012
24 h:n matalin
$ 0.00309
24 h:n korkein

$ 0.0012
$ 0.00309
$ 0.06772037122264928
$ 0.002007648644318652
0.00%

+18.05%

-81.72%

-81.72%

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0017. Viimeisen 24 tunnin aikana CWA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0012 ja korkeimmillaan $ 0.00309 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06772037122264928, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002007648644318652.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CWA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +18.05% 24 tunnin aikana ja -81.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen markkinatiedot

No.7959

$ 0.00
$ 1.22K
$ 1.02M
0.00
600,000,000
600,000,000
0.00%

OP

Chris World Asset-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22K. CWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.02M.

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chris World Asset-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00025993+18.05%
30 päivää$ -0.005012-74.68%
60 päivää$ -0.004105-70.72%
90 päivää$ -0.004825-73.95%
Chris World Asset-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CWA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00025993 (+18.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Chris World Asset 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.005012 (-74.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Chris World Asset-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CWA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004105 (-70.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Chris World Asset-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.004825 (-73.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chris World Asset (CWA)?

Tarkista Chris World Asset-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Chris World Asset (CWA)

The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

Chris World Asset on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Chris World Asset-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CWA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Chris World Asset-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Chris World Asset-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Chris World Asset-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chris World Asset (CWA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chris World Asset (CWA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chris World Asset-rahakkeelle.

Tarkista Chris World Asset-rahakkeen hintaennuste nyt!

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tokenomiikka

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CWA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Chris World Asset (CWA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Chris World Asset:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Chris World Asset MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CWA paikallisiin valuuttoihin

1 Chris World Asset(CWA) - VND
44.7355
1 Chris World Asset(CWA) - AUD
A$0.002635
1 Chris World Asset(CWA) - GBP
0.001258
1 Chris World Asset(CWA) - EUR
0.001462
1 Chris World Asset(CWA) - USD
$0.0017
1 Chris World Asset(CWA) - MYR
RM0.007174
1 Chris World Asset(CWA) - TRY
0.069581
1 Chris World Asset(CWA) - JPY
¥0.2516
1 Chris World Asset(CWA) - ARS
ARS$2.233902
1 Chris World Asset(CWA) - RUB
0.136969
1 Chris World Asset(CWA) - INR
0.148376
1 Chris World Asset(CWA) - IDR
Rp27.868848
1 Chris World Asset(CWA) - KRW
2.380952
1 Chris World Asset(CWA) - PHP
0.097189
1 Chris World Asset(CWA) - EGP
￡E.0.082433
1 Chris World Asset(CWA) - BRL
R$0.009299
1 Chris World Asset(CWA) - CAD
C$0.002363
1 Chris World Asset(CWA) - BDT
0.206754
1 Chris World Asset(CWA) - NGN
2.611353
1 Chris World Asset(CWA) - COP
$6.854825
1 Chris World Asset(CWA) - ZAR
R.0.030141
1 Chris World Asset(CWA) - UAH
0.070006
1 Chris World Asset(CWA) - VES
Bs0.2329
1 Chris World Asset(CWA) - CLP
$1.649
1 Chris World Asset(CWA) - PKR
Rs0.479264
1 Chris World Asset(CWA) - KZT
0.913478
1 Chris World Asset(CWA) - THB
฿0.055522
1 Chris World Asset(CWA) - TWD
NT$0.05185
1 Chris World Asset(CWA) - AED
د.إ0.006239
1 Chris World Asset(CWA) - CHF
Fr0.00136
1 Chris World Asset(CWA) - HKD
HK$0.013277
1 Chris World Asset(CWA) - AMD
֏0.65059
1 Chris World Asset(CWA) - MAD
.د.م0.015317
1 Chris World Asset(CWA) - MXN
$0.031892
1 Chris World Asset(CWA) - SAR
ريال0.006375
1 Chris World Asset(CWA) - PLN
0.006222
1 Chris World Asset(CWA) - RON
лв0.007395
1 Chris World Asset(CWA) - SEK
kr0.016354
1 Chris World Asset(CWA) - BGN
лв0.002856
1 Chris World Asset(CWA) - HUF
Ft0.580601
1 Chris World Asset(CWA) - CZK
0.035989
1 Chris World Asset(CWA) - KWD
د.ك0.0005185
1 Chris World Asset(CWA) - ILS
0.005797
1 Chris World Asset(CWA) - AOA
Kz1.558203
1 Chris World Asset(CWA) - BHD
.د.ب0.0006409
1 Chris World Asset(CWA) - BMD
$0.0017
1 Chris World Asset(CWA) - DKK
kr0.010931
1 Chris World Asset(CWA) - HNL
L0.044693
1 Chris World Asset(CWA) - MUR
0.077741
1 Chris World Asset(CWA) - NAD
$0.030039
1 Chris World Asset(CWA) - NOK
kr0.017306
1 Chris World Asset(CWA) - NZD
$0.002907
1 Chris World Asset(CWA) - PAB
B/.0.0017
1 Chris World Asset(CWA) - PGK
K0.007038
1 Chris World Asset(CWA) - QAR
ر.ق0.006188
1 Chris World Asset(CWA) - RSD
дин.0.171564

Chris World Asset-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Chris World Asset toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Chris World Asset-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chris World Asset”

Paljonko Chris World Asset (CWA) on arvoltaan tänään?
CWA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0017 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CWA-USD-parin nykyinen hinta?
CWA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0017. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chris World Asset-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CWA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CWA saavutti ATH-hinnaksi 0.06772037122264928 USD.
Mikä oli CWA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CWA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002007648644318652 USD.
Mikä on CWA-rahakkeen treidausvolyymi?
CWA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22K USD.
Nouseeko CWA tänä vuonna korkeammalle?
CWA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CWA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:54:58 (UTC+8)

Chris World Asset (CWA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

