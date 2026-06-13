Osta kryptojaMarkkinatSpotFutuuritSPCXAnsaitseTapahtumakeskus
Lisää
Rekisteröidy
Reaaliaikainen Creditcoin-hinta on tänään 0.09626 EUR. CTC-rahakkeiden markkina-arvo on 52,043,817.24312 EUR. Seuraa reaaliaikaisia CTC/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen Creditcoin-hinta on tänään 0.09626 EUR. CTC-rahakkeiden markkina-arvo on 52,043,817.24312 EUR. Seuraa reaaliaikaisia CTC/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja CTC-rahakkeesta

CTC-rahakkeen hintatiedot

Mikä on CTC

CTC-rahakkeen valkoinen paperi

CTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CTC-rahakkeen tokenomiikka

CTC-rahakkeen hintaennuste

CTC-rahakkeen historia

CTC-osto-opas

CTC/fiat-valuuttamuunnin

CTC-rahakkeen spot

CTC-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Creditcoin-logo

Creditcoin – hinta (CTC)

1CTC - EUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
1D
EUR
Reaaliaikainen Creditcoin (CTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 05:45:34 (UTC+8)

Creditcoin-hinta tänään

Reaaliaikainen Creditcoin (CTC) -hinta on tänään € 0.09626, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen CTC-EUR-muuntokurssi on € 0.09626 per CTC.

Creditcoin on tällä hetkellä sijalla #374 markkina-arvon perusteella, joka on € 52.04M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 540.66M CTC. Viimeisen 24 tunnin aikana CTC-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä € 0.09613 (alin) ja € 0.10511 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli € 7.487975366, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli € 0.0724495713754921374.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, CTC liikkui -0.39% viimeisen tunnin aikana ja +4.51% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli € 55.25K.

Creditcoin (CTC) -rahakkeen markkinatiedot

No.374

€ 52.04M
€ 52.04M€ 52.04M

€ 55.25K
€ 55.25K€ 55.25K

€ 57.76M
€ 57.76M€ 57.76M

540.66M
540.66M 540.66M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

549,564,264
549,564,264 549,564,264

90.10%

0.01%

ETH

Creditcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on € 52.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on € 55.25K. CTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 540.66M ja sen kokonaistarjonta on 549564264. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on € 57.76M.

Creditcoin-rahakkeiden hintahistoria EUR

24 tunnin hintavaihteluväli:
€ 0.09613
€ 0.09613€ 0.09613
24 h:n matalin
€ 0.10511
€ 0.10511€ 0.10511
24 h:n korkein

€ 0.09613
€ 0.09613€ 0.09613

€ 0.10511
€ 0.10511€ 0.10511

€ 7.487975366
€ 7.487975366€ 7.487975366

€ 0.0724495713754921374
€ 0.0724495713754921374€ 0.0724495713754921374

-0.39%

--

+4.51%

+4.51%

Creditcoin (CTC) -rahakkeen hintahistoria EUR

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Creditcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (EUR)Muuta (%)
Tänään----
30 päivää€ -0.05644-36.97%
60 päivää€ -0.05224-35.18%
90 päivää€ -0.05954-38.22%
Creditcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CTC-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Creditcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut € -0.05644 (-36.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Creditcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CTC-rahakkeiden hinta muuttui € -0.05224 (-35.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Creditcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui € -0.05954 (-38.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Creditcoin (CTC)?

Tarkista Creditcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Creditcoin-hintaennuste

Creditcoin (CTC) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti CTC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on € -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Creditcoin (CTC) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Creditcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan € --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen Creditcoin tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi CTC-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla Creditcoin-hintaennuste.

How to buy & Invest Creditcoin-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan Creditcoin-rahakkeella? CTC-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Creditcoin. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Creditcoin (CTC) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Creditcoin hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Creditcoin (CTC) -osto-opas

Mitä voit tehdä Creditcoin-rahakkeilla

Creditcoin-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

  • Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Treidaa yli 2,800 rahakkeella erittäin matalilla maksuilla.

    Futuuritreidaus

    Futuuritreidaus

    Treidaa jopa 500-kertaisella vipulla ja syvällä likviditeetillä.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Steikkaa rahakkeita ja ansaitse mahtavia airdroppeja.

    MEXCin esimarkkinat

    MEXCin esimarkkinat

    Osta ja myy uusia rahakkeita ennen kuin ne listataan virallisesti.

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Creditcoin (CTC) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on Creditcoin (CTC)

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Creditcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Creditcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Kategoria :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Creditcoin”

Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 05:45:34 (UTC+8)

Creditcoin (CTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Tutustu tarkemmin Creditcoin-rahakkeisiin

CTC USDT (futuuritreidaus)

Avaa CTC-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu CTC USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Creditcoin (CTC) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Creditcoin-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
CTC/USDT
€0.0831706
€0.0831706€0.0831706
0.00%
0.00% (USDT)

Lisää kryptovaluuttoja tutkittavaksi

Parhaat kryptovaluutat, joiden markkinatiedot ovat saatavilla MEXCissä

KUUMAT

Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Vasta lisätyt

Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata

Levare

Levare

LVR

€0.0000
€0.0000€0.0000

0.00%

Dexsport

Dexsport

DESU

€0.01401456
€0.01401456€0.01401456

-4.01%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

€3.565474
€3.565474€3.565474

-27.25%

Jotchua

Jotchua

JOTCHUA

€0.00305042
€0.00305042€0.00305042

+61.15%

Kintara

Kintara

KINS

€0.00489426
€0.00489426€0.00489426

-5.05%

Suurimmat voittajat

Parhaat kryptovaluuttojen nousut tänään

Vimverse

Vimverse

VIM

€0.0028552
€0.0028552€0.0028552

+232.00%

Presens Network

Presens Network

SENS

€0.00042785
€0.00042785€0.00042785

+76.23%

Yooldo Games

Yooldo Games

ESPORTS

€0.2785712
€0.2785712€0.2785712

+24.93%

PlaysOut

PlaysOut

PLAY

€0.0374702
€0.0374702€0.0374702

+14.23%

DeepNode

DeepNode

DN

€0.5922218
€0.5922218€0.5922218

+12.75%

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CTC-EUR-laskin

Summa

CTC
CTC
EUR
EUR

1 CTC = 0.0827836 EUR