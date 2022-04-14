Challenge (CT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Challenge (CT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Challenge (CT) -rahakkeen tiedot Challenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive. Virallinen verkkosivusto: https://challenge.gg/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.challenge.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ac29781547EB7501d3CfD9733ce11e38dF5463A Osta CT-rahaketta nyt!

Challenge (CT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Challenge (CT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.70K $ 1.70K $ 1.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01859 $ 0.01859 $ 0.01859 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000026985101781223 $ 0.000026985101781223 $ 0.000026985101781223 Nykyinen hinta: $ 0.0000017 $ 0.0000017 $ 0.0000017 Lue lisää Challenge (CT) -rahakkeen hinnasta

Challenge (CT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Challenge (CT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Challenge (CT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Challenge (CT) -rahakkeen hintahistoria CT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!