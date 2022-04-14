Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Crypto Allstars (CSTARS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tiedot Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification! Virallinen verkkosivusto: https://cryptoallstars.io/ Valkoinen paperi: https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 Osta CSTARS-rahaketta nyt!

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kokonaistarjonta: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B Kierrossa oleva tarjonta: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000595 $ 0.000595 $ 0.000595 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 Nykyinen hinta: $ 0.00003478 $ 0.00003478 $ 0.00003478 Lue lisää Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen hinnasta

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CSTARS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSTARS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CSTARS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSTARS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CSTARS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CSTARS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CSTARS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen hintahistoria CSTARS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CSTARS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CSTARS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CSTARS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSTARS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CSTARS-rahakkeen hintaennuste nyt!

