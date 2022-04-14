Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Crypto Allstars (CSTARS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tiedot

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Virallinen verkkosivusto:
https://cryptoallstars.io/
Valkoinen paperi:
https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.46M
$ 1.46M
Kokonaistarjonta:
$ 42.07B
$ 42.07B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 42.07B
$ 42.07B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.46M
$ 1.46M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000595
$ 0.000595
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000027847625311152
$ 0.000027847625311152
Nykyinen hinta:
$ 0.00003478
$ 0.00003478

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CSTARS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSTARS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CSTARS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSTARS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.