Crypto Allstars-logo

Crypto Allstars – hinta (CSTARS)

1CSTARS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00003289
$0.00003289$0.00003289
-0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Crypto Allstars (CSTARS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:53:54 (UTC+8)

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000325
$ 0.0000325$ 0.0000325
24 h:n matalin
$ 0.00003305
$ 0.00003305$ 0.00003305
24 h:n korkein

$ 0.0000325
$ 0.0000325$ 0.0000325

$ 0.00003305
$ 0.00003305$ 0.00003305

$ 0.002515086785280242
$ 0.002515086785280242$ 0.002515086785280242

$ 0.000027847625311152
$ 0.000027847625311152$ 0.000027847625311152

-0.22%

-0.12%

+3.72%

+3.72%

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003283. Viimeisen 24 tunnin aikana CSTARS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000325 ja korkeimmillaan $ 0.00003305 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CSTARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.002515086785280242, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000027847625311152.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CSTARS on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja +3.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1989

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 69.46K
$ 69.46K$ 69.46K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

42.07B
42.07B 42.07B

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

100.00%

ETH

Crypto Allstars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.46K. CSTARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07B ja sen kokonaistarjonta on 42069696969. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Crypto Allstars-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000395-0.12%
30 päivää$ -0.00000034-1.03%
60 päivää$ -0.00000421-11.37%
90 päivää$ -0.00001719-34.37%
Crypto Allstars-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CSTARS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000395 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Crypto Allstars 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000034 (-1.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Crypto Allstars-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CSTARS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000421 (-11.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Crypto Allstars-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001719 (-34.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Crypto Allstars (CSTARS)?

Tarkista Crypto Allstars-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Crypto Allstars (CSTARS)

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Crypto Allstars on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Crypto Allstars-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CSTARS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Crypto Allstars-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Crypto Allstars-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Crypto Allstars-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crypto Allstars (CSTARS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crypto Allstars (CSTARS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crypto Allstars-rahakkeelle.

Tarkista Crypto Allstars-rahakkeen hintaennuste nyt!

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikka

Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CSTARS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Crypto Allstars (CSTARS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Crypto Allstars:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Crypto Allstars MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CSTARS paikallisiin valuuttoihin

1 Crypto Allstars(CSTARS) - VND
0.86392145
1 Crypto Allstars(CSTARS) - AUD
A$0.0000508865
1 Crypto Allstars(CSTARS) - GBP
0.0000242942
1 Crypto Allstars(CSTARS) - EUR
0.0000282338
1 Crypto Allstars(CSTARS) - USD
$0.00003283
1 Crypto Allstars(CSTARS) - MYR
RM0.0001385426
1 Crypto Allstars(CSTARS) - TRY
0.0013437319
1 Crypto Allstars(CSTARS) - JPY
¥0.00485884
1 Crypto Allstars(CSTARS) - ARS
ARS$0.0431405898
1 Crypto Allstars(CSTARS) - RUB
0.0026451131
1 Crypto Allstars(CSTARS) - INR
0.0028654024
1 Crypto Allstars(CSTARS) - IDR
Rp0.5381966352
1 Crypto Allstars(CSTARS) - KRW
0.0459803848
1 Crypto Allstars(CSTARS) - PHP
0.0018768911
1 Crypto Allstars(CSTARS) - EGP
￡E.0.0015915984
1 Crypto Allstars(CSTARS) - BRL
R$0.0001799084
1 Crypto Allstars(CSTARS) - CAD
C$0.0000456337
1 Crypto Allstars(CSTARS) - BDT
0.0039927846
1 Crypto Allstars(CSTARS) - NGN
0.0504298347
1 Crypto Allstars(CSTARS) - COP
$0.1323787675
1 Crypto Allstars(CSTARS) - ZAR
R.0.0005820759
1 Crypto Allstars(CSTARS) - UAH
0.0013519394
1 Crypto Allstars(CSTARS) - VES
Bs0.00449771
1 Crypto Allstars(CSTARS) - CLP
$0.0318451
1 Crypto Allstars(CSTARS) - PKR
Rs0.0092554336
1 Crypto Allstars(CSTARS) - KZT
0.0176408722
1 Crypto Allstars(CSTARS) - THB
฿0.0010722278
1 Crypto Allstars(CSTARS) - TWD
NT$0.001001315
1 Crypto Allstars(CSTARS) - AED
د.إ0.0001204861
1 Crypto Allstars(CSTARS) - CHF
Fr0.000026264
1 Crypto Allstars(CSTARS) - HKD
HK$0.0002564023
1 Crypto Allstars(CSTARS) - AMD
֏0.012564041
1 Crypto Allstars(CSTARS) - MAD
.د.م0.0002957983
1 Crypto Allstars(CSTARS) - MXN
$0.0006158908
1 Crypto Allstars(CSTARS) - SAR
ريال0.0001231125
1 Crypto Allstars(CSTARS) - PLN
0.0001201578
1 Crypto Allstars(CSTARS) - RON
лв0.0001428105
1 Crypto Allstars(CSTARS) - SEK
kr0.0003158246
1 Crypto Allstars(CSTARS) - BGN
лв0.0000551544
1 Crypto Allstars(CSTARS) - HUF
Ft0.0112124299
1 Crypto Allstars(CSTARS) - CZK
0.0006950111
1 Crypto Allstars(CSTARS) - KWD
د.ك0.00001001315
1 Crypto Allstars(CSTARS) - ILS
0.0001119503
1 Crypto Allstars(CSTARS) - AOA
Kz0.0300916497
1 Crypto Allstars(CSTARS) - BHD
.د.ب0.00001237691
1 Crypto Allstars(CSTARS) - BMD
$0.00003283
1 Crypto Allstars(CSTARS) - DKK
kr0.0002110969
1 Crypto Allstars(CSTARS) - HNL
L0.0008631007
1 Crypto Allstars(CSTARS) - MUR
0.0015013159
1 Crypto Allstars(CSTARS) - NAD
$0.0005801061
1 Crypto Allstars(CSTARS) - NOK
kr0.0003342094
1 Crypto Allstars(CSTARS) - NZD
$0.0000561393
1 Crypto Allstars(CSTARS) - PAB
B/.0.00003283
1 Crypto Allstars(CSTARS) - PGK
K0.0001359162
1 Crypto Allstars(CSTARS) - QAR
ر.ق0.0001195012
1 Crypto Allstars(CSTARS) - RSD
дин.0.0033132036

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Crypto Allstars toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Crypto Allstars-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crypto Allstars”

Paljonko Crypto Allstars (CSTARS) on arvoltaan tänään?
CSTARS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003283 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CSTARS-USD-parin nykyinen hinta?
CSTARS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003283. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crypto Allstars-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CSTARS markkina-arvo on $ 1.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CSTARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CSTARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07B USD.
Mikä oli CSTARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CSTARS saavutti ATH-hinnaksi 0.002515086785280242 USD.
Mikä oli CSTARS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CSTARS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000027847625311152 USD.
Mikä on CSTARS-rahakkeen treidausvolyymi?
CSTARS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.46K USD.
Nouseeko CSTARS tänä vuonna korkeammalle?
CSTARS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CSTARS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Crypto Allstars (CSTARS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

1 CSTARS = 0.00003283 USD

CSTARSUSDT
$0.00003289
$0.00003289$0.00003289
+0.03%

