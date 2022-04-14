Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Crust Network (CRU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Crust Network (CRU) -rahakkeen tiedot Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Virallinen verkkosivusto: https://www.crust.network/ Valkoinen paperi: https://wiki.crust.network/en Block Explorer: https://crust.subscan.io/ Osta CRU-rahaketta nyt!

Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Crust Network (CRU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Kokonaistarjonta: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Nykyinen hinta: $ 0.0813 $ 0.0813 $ 0.0813 Lue lisää Crust Network (CRU) -rahakkeen hinnasta

Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CRU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CRU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CRU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Crust Network (CRU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CRU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CRU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Crust Network (CRU) -rahakkeen hintahistoria CRU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CRU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CRU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CRU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CRU-rahakkeen hintaennuste nyt!

