Crust Network-logo

Crust Network – hinta (CRU)

1CRU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.079
$0.079$0.079
-0.37%1D
USD
Reaaliaikainen Crust Network (CRU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:07:49 (UTC+8)

Crust Network (CRU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0779
$ 0.0779$ 0.0779
24 h:n matalin
$ 0.0835
$ 0.0835$ 0.0835
24 h:n korkein

$ 0.0779
$ 0.0779$ 0.0779

$ 0.0835
$ 0.0835$ 0.0835

$ 179.08981499
$ 179.08981499$ 179.08981499

$ 0.061462288244169196
$ 0.061462288244169196$ 0.061462288244169196

+0.63%

-0.37%

-3.78%

-3.78%

Crust Network (CRU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.079. Viimeisen 24 tunnin aikana CRU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0779 ja korkeimmillaan $ 0.0835 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 179.08981499, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.061462288244169196.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRU on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, -0.37% 24 tunnin aikana ja -3.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crust Network (CRU) -rahakkeen markkinatiedot

No.2052

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 6.81K
$ 6.81K$ 6.81K

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

14.14M
14.14M 14.14M

35,025,067.043
35,025,067.043 35,025,067.043

ETH

Crust Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.81K. CRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.14M ja sen kokonaistarjonta on 35025067.043. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.77M.

Crust Network (CRU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Crust Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000293-0.37%
30 päivää$ -0.0048-5.73%
60 päivää$ +0.0139+21.35%
90 päivää$ -0.0161-16.93%
Crust Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000293 (-0.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Crust Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0048 (-5.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Crust Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0139 (+21.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Crust Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0161 (-16.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Crust Network (CRU)?

Tarkista Crust Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Crust Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Crust Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Crust Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Crust Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crust Network (CRU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crust Network (CRU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crust Network-rahakkeelle.

Tarkista Crust Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikka

Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Crust Network (CRU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Crust Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Crust Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRU paikallisiin valuuttoihin

1 Crust Network(CRU) - VND
2,078.885
1 Crust Network(CRU) - AUD
A$0.12245
1 Crust Network(CRU) - GBP
0.05846
1 Crust Network(CRU) - EUR
0.06794
1 Crust Network(CRU) - USD
$0.079
1 Crust Network(CRU) - MYR
RM0.33338
1 Crust Network(CRU) - TRY
3.23347
1 Crust Network(CRU) - JPY
¥11.692
1 Crust Network(CRU) - ARS
ARS$103.81074
1 Crust Network(CRU) - RUB
6.36503
1 Crust Network(CRU) - INR
6.89591
1 Crust Network(CRU) - IDR
Rp1,295.08176
1 Crust Network(CRU) - KRW
110.64424
1 Crust Network(CRU) - PHP
4.51722
1 Crust Network(CRU) - EGP
￡E.3.82992
1 Crust Network(CRU) - BRL
R$0.43213
1 Crust Network(CRU) - CAD
C$0.10981
1 Crust Network(CRU) - BDT
9.60798
1 Crust Network(CRU) - NGN
121.53834
1 Crust Network(CRU) - COP
$318.54775
1 Crust Network(CRU) - ZAR
R.1.39988
1 Crust Network(CRU) - UAH
3.25322
1 Crust Network(CRU) - VES
Bs10.823
1 Crust Network(CRU) - CLP
$76.63
1 Crust Network(CRU) - PKR
Rs22.27168
1 Crust Network(CRU) - KZT
42.44986
1 Crust Network(CRU) - THB
฿2.57777
1 Crust Network(CRU) - TWD
NT$2.41187
1 Crust Network(CRU) - AED
د.إ0.28993
1 Crust Network(CRU) - CHF
Fr0.0632
1 Crust Network(CRU) - HKD
HK$0.61699
1 Crust Network(CRU) - AMD
֏30.2333
1 Crust Network(CRU) - MAD
.د.م0.71179
1 Crust Network(CRU) - MXN
$1.48125
1 Crust Network(CRU) - SAR
ريال0.29625
1 Crust Network(CRU) - PLN
0.28914
1 Crust Network(CRU) - RON
лв0.34365
1 Crust Network(CRU) - SEK
kr0.75998
1 Crust Network(CRU) - BGN
лв0.13272
1 Crust Network(CRU) - HUF
Ft26.98087
1 Crust Network(CRU) - CZK
1.67243
1 Crust Network(CRU) - KWD
د.ك0.024095
1 Crust Network(CRU) - ILS
0.26939
1 Crust Network(CRU) - AOA
Kz72.41061
1 Crust Network(CRU) - BHD
.د.ب0.029783
1 Crust Network(CRU) - BMD
$0.079
1 Crust Network(CRU) - DKK
kr0.50797
1 Crust Network(CRU) - HNL
L2.07691
1 Crust Network(CRU) - MUR
3.61267
1 Crust Network(CRU) - NAD
$1.39988
1 Crust Network(CRU) - NOK
kr0.80343
1 Crust Network(CRU) - NZD
$0.13509
1 Crust Network(CRU) - PAB
B/.0.079
1 Crust Network(CRU) - PGK
K0.32706
1 Crust Network(CRU) - QAR
ر.ق0.28756
1 Crust Network(CRU) - RSD
дин.7.97505

Crust Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Crust Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Crust Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crust Network”

Paljonko Crust Network (CRU) on arvoltaan tänään?
CRU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.079 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRU-USD-parin nykyinen hinta?
CRU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.079. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crust Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRU markkina-arvo on $ 1.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.14M USD.
Mikä oli CRU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRU saavutti ATH-hinnaksi 179.08981499 USD.
Mikä oli CRU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.061462288244169196 USD.
Mikä on CRU-rahakkeen treidausvolyymi?
CRU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.81K USD.
Nouseeko CRU tänä vuonna korkeammalle?
CRU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Crust Network (CRU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

