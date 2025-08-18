Mikä on Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crust Network (CRU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crust Network (CRU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crust Network-rahakkeelle.

Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikka

Crust Network (CRU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Crust Network (CRU) -ostamisen perusteet

Crust Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Crust Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crust Network” Paljonko Crust Network (CRU) on arvoltaan tänään? CRU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.079 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CRU-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.079 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CRU -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Crust Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CRU markkina-arvo on $ 1.12M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CRU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.14M USD . Mikä oli CRU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CRU saavutti ATH-hinnaksi 179.08981499 USD . Mikä oli CRU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CRU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.061462288244169196 USD . Mikä on CRU-rahakkeen treidausvolyymi? CRU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.81K USD . Nouseeko CRU tänä vuonna korkeammalle? CRU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRU-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Crust Network (CRU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

