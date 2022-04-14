CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CRTAI NETWORK (CRTAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tiedot CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Virallinen verkkosivusto: http://crtainetwork.com Valkoinen paperi: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Osta CRTAI-rahaketta nyt!

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 45.91K $ 45.91K $ 45.91K Kokonaistarjonta: $ 560.00M $ 560.00M $ 560.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 72.86K $ 72.86K $ 72.86K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 Nykyinen hinta: $ 0.0001301 $ 0.0001301 $ 0.0001301 Lue lisää CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen hinnasta

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CRTAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRTAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CRTAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRTAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen hintahistoria CRTAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CRTAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CRTAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CRTAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRTAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CRTAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

