Lisätietoja CRTAI-rahakkeesta

CRTAI-rahakkeen hintatiedot

CRTAI-rahakkeen valkoinen paperi

CRTAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRTAI-rahakkeen tokenomiikka

CRTAI-rahakkeen hintaennuste

CRTAI-rahakkeen historia

CRTAI-osto-opas

CRTAI/fiat-valuuttamuunnin

CRTAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CRTAI NETWORK-logo

CRTAI NETWORK – hinta (CRTAI)

1CRTAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001301
$0.0001301$0.0001301
-0.23%1D
USD
Reaaliaikainen CRTAI NETWORK (CRTAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:44 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001291
$ 0.0001291$ 0.0001291
24 h:n matalin
$ 0.0001789
$ 0.0001789$ 0.0001789
24 h:n korkein

$ 0.0001291
$ 0.0001291$ 0.0001291

$ 0.0001789
$ 0.0001789$ 0.0001789

$ 0.004467357472202423
$ 0.004467357472202423$ 0.004467357472202423

$ 0.000102092136892928
$ 0.000102092136892928$ 0.000102092136892928

-0.46%

-0.22%

+3.09%

+3.09%

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001299. Viimeisen 24 tunnin aikana CRTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001291 ja korkeimmillaan $ 0.0001789 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.004467357472202423, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000102092136892928.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRTAI on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +3.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.3042

$ 45.84K
$ 45.84K$ 45.84K

$ 101.50K
$ 101.50K$ 101.50K

$ 72.74K
$ 72.74K$ 72.74K

352.90M
352.90M 352.90M

560,000,000
560,000,000 560,000,000

BSC

CRTAI NETWORK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.50K. CRTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 352.90M ja sen kokonaistarjonta on 560000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 72.74K.

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CRTAI NETWORK-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000003-0.22%
30 päivää$ -0.00019-59.40%
60 päivää$ -0.0002607-66.75%
90 päivää$ -0.0014131-91.59%
CRTAI NETWORK-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CRTAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000003 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CRTAI NETWORK 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00019 (-59.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CRTAI NETWORK-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CRTAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002607 (-66.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CRTAI NETWORK-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0014131 (-91.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CRTAI NETWORK (CRTAI)?

Tarkista CRTAI NETWORK-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CRTAI NETWORK-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CRTAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CRTAI NETWORK-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CRTAI NETWORK-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CRTAI NETWORK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CRTAI NETWORK (CRTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CRTAI NETWORK (CRTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CRTAI NETWORK-rahakkeelle.

Tarkista CRTAI NETWORK-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tokenomiikka

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CRTAI NETWORK (CRTAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CRTAI NETWORK:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CRTAI NETWORK MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CRTAI paikallisiin valuuttoihin

1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - VND
3.4183185
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - AUD
A$0.000201345
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - GBP
0.000096126
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - EUR
0.000111714
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - USD
$0.0001299
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - MYR
RM0.000548178
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - TRY
0.005316807
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - JPY
¥0.0192252
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - ARS
ARS$0.170696394
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - RUB
0.010466043
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - INR
0.01134027
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - IDR
Rp2.129507856
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - KRW
0.181932744
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - PHP
0.007426383
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - EGP
￡E.0.006298851
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - BRL
R$0.000710553
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - CAD
C$0.000179262
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - BDT
0.015798438
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - NGN
0.199538091
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - COP
$0.523789275
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - ZAR
R.0.002303127
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - UAH
0.005349282
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - VES
Bs0.0177963
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - CLP
$0.126003
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - PKR
Rs0.036621408
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - KZT
0.069800466
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - THB
฿0.004242534
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - TWD
NT$0.003963249
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - AED
د.إ0.000476733
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - CHF
Fr0.00010392
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - HKD
HK$0.001014519
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - AMD
֏0.04971273
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - MAD
.د.م0.001170399
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - MXN
$0.002435625
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - SAR
ريال0.000487125
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - PLN
0.000475434
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - RON
лв0.000565065
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - SEK
kr0.001248339
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - BGN
лв0.000218232
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - HUF
Ft0.044349159
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - CZK
0.002748684
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - KWD
د.ك0.0000396195
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - ILS
0.000442959
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - AOA
Kz0.119065041
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - BHD
.د.ب0.0000489723
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - BMD
$0.0001299
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - DKK
kr0.000833958
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - HNL
L0.003415071
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - MUR
0.005940327
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - NAD
$0.002295333
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - NOK
kr0.001321083
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - NZD
$0.000222129
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - PAB
B/.0.0001299
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - PGK
K0.000537786
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - QAR
ر.ق0.000472836
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) - RSD
дин.0.013103013

CRTAI NETWORK-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CRTAI NETWORK toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen CRTAI NETWORK-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CRTAI NETWORK”

Paljonko CRTAI NETWORK (CRTAI) on arvoltaan tänään?
CRTAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001299 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRTAI-USD-parin nykyinen hinta?
CRTAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001299. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CRTAI NETWORK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRTAI markkina-arvo on $ 45.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 352.90M USD.
Mikä oli CRTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRTAI saavutti ATH-hinnaksi 0.004467357472202423 USD.
Mikä oli CRTAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRTAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000102092136892928 USD.
Mikä on CRTAI-rahakkeen treidausvolyymi?
CRTAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 101.50K USD.
Nouseeko CRTAI tänä vuonna korkeammalle?
CRTAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRTAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:44:44 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CRTAI-USD-laskin

Summa

CRTAI
CRTAI
USD
USD

1 CRTAI = 0.0001299 USD

Treidaa CRTAI-rahaketta

CRTAIUSDT
$0.0001301
$0.0001301$0.0001301
-0.06%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu