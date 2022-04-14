CRT Project (CRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CRT Project (CRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CRT Project (CRT) -rahakkeen tiedot The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards. Virallinen verkkosivusto: https://www.crt-project.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0a4105a67940724194219c0bd683d57a2a51a819 Osta CRT-rahaketta nyt!

CRT Project (CRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CRT Project (CRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 86.60K $ 86.60K $ 86.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03724 $ 0.03724 $ 0.03724 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004312437699137 $ 0.000004312437699137 $ 0.000004312437699137 Nykyinen hinta: $ 0.00000433 $ 0.00000433 $ 0.00000433 Lue lisää CRT Project (CRT) -rahakkeen hinnasta

CRT Project (CRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CRT Project (CRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CRT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CRT Project (CRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CRT-rahakkeita MEXCistä nyt!

CRT Project (CRT) -rahakkeen hintahistoria CRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

